ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে প্রায় ৭৬ লাখ টাকার সোনা জব্দ

প্রকাশিত: ১২:৩৯ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
পশ্চিমবঙ্গে ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের বয়রাঘাট সীমান্তে মোতায়েন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের ৭১তম ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মোটরসাইকেলের ফুটরেস্টে লুকিয়ে রাখা প্রায় ৭৬ লাখ টাকার অবৈধ সোনা জব্দ করা হয়েছে। সোনা পাচারের অভিযোগে এক চোরাকারবারিকে আটক করা হয়েছে।

বিএসএফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বয়রাঘাট সীমান্তে বিএসএফের ৭১তম ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা গোপন সূত্রে সোনা পাচারের খবর পায়।

সেই তথ্য অনুযায়ী, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে পিরোজপুর গ্রামের এক ব্যক্তি সীমান্ত ফারি এলাকা দিয়ে একটি মোটরসাইকেলে করে আসছিল।

তাকে দেখা মাত্রই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা মোটরসাইকেল আরোহীকে থামায়। পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশির সময়, মোটর সাইকেলের পা রাখার স্ট্যান্ডের ভেতর থেকে দুটি সোনার বিস্কুট এবং দুটি ছোট সোনার টুকরো উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ওই মোটরসাইকেল আরোহীকে আটক করা হয় এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য বর্ডার আউটপোস্ট বয়রাঘাটে নিয়ে আসা হয়। এসব সোনার বিস্কুট বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত ব্যক্তি জানায়, তিনি রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার বাসিন্দা। মোটরসাইকেলটি তাকে অন্য একজন স্থানীয় ব্যক্তি দিয়েছিলেন, যা তাকে অন্য কাউকে দেওয়ার কথা ছিল। এই কাজের জন্য তাকে দুই হাজার রুপি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিএসএফ জাওয়ানরা কাজ শেষ করার আগেই তাকে আটক করে।

জব্দ করা সোনার মোট ওজন ৪৬১.২৯০ গ্ৰাম, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৫৫ লাখ ৩৫ হাজার ৪৮০ রুপি বা প্রায় ৭৫ লাখ টাকা। আটক হওয়া ব্যক্তি এবং জব্দ করা সোনা ও মোটরসাইকেল পরবর্তী আইনি ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

