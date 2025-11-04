ভারতে যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে মালবাহী ট্রেনের সংঘর্ষ
ভারতের ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরের কাছে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে মালবাহী ট্রেনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে কয়েকজনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়নি।
ঘটনাটি মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) স্থানীয় সময় বিকেল ৪টার দিকে ঘটে। সংঘর্ষের পরপরই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ শুরু করে এবং আহতদের চিকিৎসায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
রেলওয়ে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।
দুর্ঘটনায় ওভারহেড বৈদ্যুতিক তার এবং সিগন্যালিং সিস্টেম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে সিগন্যালিং ত্রুটি বা মানবিক ভুলের কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।
দুর্ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ভিডিওচিত্রে দেখা যায়, যাত্রীবাহী ট্রেনের ইঞ্জিন ও সামনের বগিগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং উদ্ধারকর্মীরা ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়াদের উদ্ধারে তৎপর।
রেলওয়ে কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসন এবং জাতীয় বিপর্যয় প্রতিক্রিয়া বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। উদ্ধারকৃতদের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে। চিকিৎসকরা আহতদের ট্রেনের ভেতরেই প্রাথমিক চিকিৎসা দিচ্ছেন।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম