ভারতে দুই ট্রেনের সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত ৪

প্রকাশিত: ০৭:০০ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
ভারতের ছত্তিশগড় রাজ্যের বিলাসপুর জেলায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন। রেল কর্মকর্তাদের বরাতে জানা গেছে, বিলাসপুর-কাটনি রুটের লাল খদন এলাকার কাছে যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে একটি মালবাহী ট্রেনের সংঘর্ষ হয়।

বিলাসপুরের পুলিশ সুপার রাজনীশ সিং জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধার অভিযান চলছে, আহতদের নিকটস্থ হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে।

দুর্ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া চিত্রে দেখা যায়, ট্রেনের ইঞ্জিন ও সামনের বগিগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং উদ্ধারকর্মীরা ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়াদের উদ্ধারে কাজ করছেন।

ঘটনার পরপরই রেলওয়ে কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসন এবং জাতীয় বিপর্যয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে।

দুর্ঘটনায় ওভারহেড বৈদ্যুতিক তার এবং সিগন্যালিং সিস্টেম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে সিগন্যালিং ত্রুটি বা মানবিক ভুলের কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

