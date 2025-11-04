  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৪ নভেম্বর ২০২৫

প্রকাশিত: ০৯:৫৫ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

দিল্লিতে মৃত্যুর ১৫ শতাংশের কারণ বায়ুদূষণ: প্রতিবেদন

২০২৩ সালে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে মোট মৃত্যুর প্রায় ১৫ শতাংশের জন্য দায়ী ছিল বায়ুদূষণ, যা শহরটির সবচেয়ে বড় জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে উঠে এসেছে। গ্লোবাল বার্ডেন অব ডিজিজ-এর সর্বশেষ বিশ্লেষণে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচনে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শহর নিউইয়র্কে নতুন মেয়র নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। যেখানে লড়াইটি জমে উঠেছে তিন প্রার্থীর মধ্যে।

ইরাক যুদ্ধের মূল পরিকল্পনাকারী ডিক চেনি মারা গেছেন

ইরাক যুদ্ধের অন্যতম মূল পরিকল্পনাকারী ও যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি মারা গেছেন। সোমবার (৩ নভেম্বর) নিউমোনিয়া ও হৃদরোগজনিত জটিলতায় ৮৪ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। পরিবারের দেওয়া বিবৃতিতে মঙ্গলবার এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ভারতে দুই ট্রেনের সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত ৪

ভারতের ছত্তিশগড় রাজ্যের বিলাসপুর জেলায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন। রেল কর্মকর্তাদের বরাতে জানা গেছে, বিলাসপুর-কাটনি রুটের লাল খদন এলাকার কাছে যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে একটি মালবাহী ট্রেনের সংঘর্ষ হয়।

তানজানিয়ায় ইন্টারনেট ফিরলেও বিক্ষোভের ছবি-ভিডিও শেয়ারে নিষেধাজ্ঞা

তানজানিয়ায় ছয়দিন পর ইন্টারনেট সংযোগ ফিরলেও বিক্ষোভের ছবি-ভিডিও শেয়ারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সরকার। তারা নাগরিকদের সতর্ক করে বলেছে, ‘জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে’ বিক্ষোভের এমন কোনো ছবি বা ভিডিও শেয়ার করলে তা রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হবে। সোমবার (৩ নভেম্বর) রাতে মোবাইল ব্যবহারকারীদের কাছে পাঠানো একাধিক বার্তায় এ সতর্কবার্তা দেওয়া হয়।

চীনে ব্যবসায়িক অংশীদারত্ব বিক্রি করছে স্টারবাকস

বিশ্ববিখ্যাত কফি চেইন স্টারবাকস জানিয়েছে, চীনে তাদের ব্যবসার ৬০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করছে প্রাইভেট ইকুইটি প্রতিষ্ঠান বয়ু ক্যাপিটাল-এর কাছে। এই চুক্তির মোট মূল্য প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার।

ভারতের শীর্ষ এক শতাংশ ধনীর সম্পদ বেড়েছে ৬২ শতাংশ

২০০০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ভারতের শীর্ষ এক শতাংশ ধনী জনগোষ্ঠীর সম্পদ বেড়েছে ৬২ শতাংশ। দক্ষিণ আফ্রিকার জি২০ প্রেসিডেন্সির নির্দেশে তৈরি করা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

নেপালে তুষারধসে ৭ পর্বতারোহী নিহত

নেপালে তুষারধসে ৭ পর্বতারোহী নিহত হয়েছেন। গত সোমবার (৩ নভেম্বর) দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় ইয়ালুং রি পর্বতচূড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

সুদানে সাধারণ মানুষের ওপর ড্রোন হামলা, নারী-শিশুসহ নিহত ৪০

সুদানের উত্তর করদোফান রাজ্যে সাধারণ মানুষের ওপর ড্রোন হামলায় নারী-শিশুসহ ৪০ জন নিহত হয়েছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) দেশটির আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) রাজ্যের আল-লুয়াইব গ্রামে এই হামলা চালায়।

কলকাতার বইমেলায় এবারও থাকছে না বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন

বাঙালির দুর্গা উৎসবের পর পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় উৎসব হলো কলকাতার আন্তর্জাতিক বইমেলা। কলকাতার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হয়ে গেল ৪৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার। ২০২৬ সালের ৪৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শুরু হচ্ছে আগামী ২২ জানুয়ারি। মেলা চলবে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

