ভারতে দুই ট্রেনের সংঘর্ষে নিহত বেড়ে ১১

ভারতে দুই ট্রেনের সংঘর্ষে নিহত বেড়ে ১১
ভারতের ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর জেলার লালখাদান এলাকায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় অন্তত ১১ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিলাসপুর–কাটনি রুটে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে মালবাহী ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ঘটনার পরপরই ৪ জন নিহত হওয়ার খবর জানানো হয়েছিল। যা পরে বাড়তে থাকে।
সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে যাত্রীবাহী ট্রেনের সামনের বগিটি সম্পূর্ণভাবে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ভিডিও ও ছবিতে দেখা গেছে, ইঞ্জিন ও সামনের বগিগুলো একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে।
ঘটনার পরপরই রেলওয়ে কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসন ও এনডিআরএফের উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। আহতদের মধ্যে অনেককে ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়, আর গুরুতর আহতদের কাছের হাসপাতালে পাঠানো হয়। উদ্ধারকর্মীরা একটি শিশুকেও নিরাপদে উদ্ধার করেছেন।
দুর্ঘটনায় ওভারহেড বিদ্যুৎ লাইন ও সিগন্যালিং ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ফলে ওই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। বেশ কয়েকটি এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেন বাতিল বা বিকল্প পথে চালানো হচ্ছে এবং যাত্রীদের জন্য বিকল্প পরিবহনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি সিগন্যাল বিভ্রাট বা মানবিক ত্রুটির কারণে ঘটতে পারে।
রাতভর প্রযুক্তিগত দলগুলো ট্র্যাক পরিষ্কার ও বিদ্যুৎ সংযোগ মেরামতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে দ্রুত ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা যায়।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম