ফিলিপাইনে টাইফুনের তাণ্ডব, নিহত বেড়ে ৬৬

ফিলিপাইনে টাইফুনের তাণ্ডব, নিহত বেড়ে ৬৬
ফিলিপাইনে টাইফুনের তাণ্ডবে এখন পর্যন্ত ৬৬ জন নিহত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চলতি বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী এই টাইফুন আঘাত হানার পর লাখ লাখ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। টাইফুন কালমেগি সেবুর সবচেয়ে জনবহুল কেন্দ্রীয় দ্বীপের পুরো শহরকে প্লাবিত করেছে। ওই শহরে ৪৯ জন নিহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। বুধবার রেডিওতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এক বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সেখানে আরও ২৬ জন নিখোঁজ রয়েছে।
বেশ কিছু ভিডিওতে দেখা গেছে, লোকজন বাড়ির ছাদে আশ্রয় নিয়েছে এবং রাস্তায় গাড়ি ও শিপিং কন্টেইনার ভেসে গেছে।সরকারিভাবে নিহতদের মধ্যে একটি সামরিক হেলিকপ্টারের ছয়জন ক্রু সদস্যের কথা জানানো হয়েছে। সেবুর দক্ষিণের মিন্দানাও দ্বীপে ত্রাণ তৎপরতায় সহায়তা করার জন্য কাজ করছিলেন তারা।
মঙ্গলবার আগুসান দেল সুরের কাছে ওই সামরিক হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়। হেলিকপ্টারটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরপরই অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান শুরু হয় বলে নিশ্চিত করেছে ফিলিপাইনের বিমান বাহিনী। পরে এক মুখপাত্র জানান যে, ঘটনাস্থল থেকে ছয়টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
স্থানীয়ভাবে টিনো নামে পরিচিত টাইফুনটি মঙ্গলবার ভোরের পর থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবে ঘণ্টায় ৮০ মাইলের (১৩০ কিমি/ঘণ্টা) বেশি গতিতে ঝোড়ো বাতাস বয়ে গেছে। বুধবারের মধ্যে এটি ভিসায়াস দ্বীপপুঞ্জ পেরিয়ে দক্ষিণ চীন সাগরের ওপর দিয়ে চলে যাবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
বেসামরিক প্রতিরক্ষা অফিসের ডেপুটি প্রশাসক রাফায়েলিতো আলেজান্দ্রো বুধবার স্থানীয় রেডিও স্টেশন ডিজেডএমএম-এ এক সাক্ষাৎকারে হতাহতের আপডেট সংখ্যা জানিয়েছেন।
উদ্ধারকারীরা সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার আগে আবহাওয়া ভালো হওয়ার অপেক্ষা করছেন। তিনি বলেন, এখন চ্যালেঞ্জ হলো রাস্তায় পড়ে থাকা ধ্বংসাবশেষ এবং বিভিন্ন যানবাহন। আমাদের অনেক কিছু পরিষ্কার করতে হবে।
এদিকে প্রাদেশিক গভর্নর পামেলা বারিকুয়েট্রো একটি ফেসবুক পোস্টে বলেন, সেবুর পরিস্থিতি সত্যিই নজিরবিহীন। আমরা ভেবেছিলাম ঝোড়ো হাওয়া বিপজ্জনক হবে, কিন্তু...পানিই আমাদের জনগণকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। বন্যার পানি কেবল ধ্বংসাত্মক।
সেবুতে আবাসিক এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, অনেক ছোট ভবন পানির স্রোতে ভেসে গেছে। উদ্ধারকারী দল নৌকায় করে তাদের ঘরের ভেতরে আটকে পড়া লোকজনকে উদ্ধার করছে। জাতীয় দুর্যোগ সংস্থার বুধবারের এক প্রতিবেদন অনুসারে, এই দুর্যোগে চার লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ফিলিপাইনে প্রতি বছর গড়ে ২০টির মতো ঝড় এবং টাইফুন আঘাত হানে।
