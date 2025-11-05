ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ২০ লাখ টাকা জব্দ
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ২০ লাখ টাকা জব্দ করেছে বিএসএফ। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের ১৬১ ব্যাটালিয়ানের জওয়ানরা সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে একটি বড় চোরাচালানের চেষ্টা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে।
গত সোমবার (৩ নভেম্বর) পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার ১৬১ ব্যাটালিয়নের মহাখোলার সীমান্ত ফাঁড়ির (বিওপি) জওয়ানরা চোরাচালানের সুনির্দিষ্ট তথ্য পায়। তারা জানতে পারে যে, চোরাকারবারীরা চেক পয়েন্ট এড়াতে একটি কলা বাগানের মধ্যে দিয়ে বিকল্প পথ ব্যবহার করতে পারে।
সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা তাৎক্ষণিকভাবে কলা বাগানটি ঘিরে ফেলে এবং তারা দেখতে পায় এক সন্দেহভাজন ব্যক্তি একটি ব্যাগ নিয়ে বাগানের দিকে যাচ্ছে। বিএসএফের জওয়ানরা তাকে থামানোর চেষ্টা করলে ওই সন্দেহভাজন ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই ব্যাগটি ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।
এদিকে অন্য আরও একজন সন্দেহভাজনও মোটর সাইকেলে করে ওই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফেলে যাওয়া ব্যাগটি উদ্ধার করে মহাখোলা সীমান্ত ফাঁড়িতে আনা হয়। ব্যাগটি তল্লাশিকালে ২০ লাখ বাংলাদেশি টাকা পাওয়া যায়। জব্দকৃত এই বিদেশি অর্থ পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
ডিডি/টিটিএন