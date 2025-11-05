যুক্তরাষ্ট্রে কার্গো প্লেন বিধ্বস্তে হতাহত ১৮
যুক্তরাষ্ট্রে একটি কার্গো প্লেন বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরও ১১ জন। কেন্টাকির গভর্নর জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কেন্টাকির লুইসভিলের একটি বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের সময় ইউপিএস কার্গো প্লেনটি বিধ্বস্ত হয়। খবর বিবিসির।
স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে লুইসভিল মুহাম্মদ আলী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যাত্রা করার সময় কার্গো প্লেনটি বিধ্বস্তের পর আকাশজুড়ে ঘন কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে।
কেন্টাকির গভর্নর অ্যান্ডি বেশেয়ার বলেন, নিহতদের মধ্যে কার্গো প্লেনের তিন ক্রু সদস্য থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, যারা ছবি এবং ভিডিওটি দেখেছেন তারা জানেন যে এই দুর্ঘটনা কতটা ভয়াবহ ছিল।
কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলেছেন, এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন এবং মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। হাওয়াইয়ের হনোলুলুর উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া ইউপিএস ফ্লাইট ২৯৭৬ কার্গো প্লেনটি ৩৮ হাজার গ্যালন (১৪৪,০০০ লিটার) জ্বালানি বহন করছিল। এটি লুইসভিলে বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে এবং কাছাকাছি ভবনগুলোতে আঘাত করে।
বিস্ফোরণে কাছাকাছি অন্তত দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে একটি পেট্রোলিয়াম পুনর্ব্যবহারযোগ্য কোম্পানিও ছিল। সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক প্রতিবেদনে বিমাবন্দরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে মঙ্গলবার সন্ধ্যার সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।
লুইসভিলের দমকল বিভাগের প্রধান ব্রায়ান ও’নিল বলেন, ঘটনাস্থলের আগুন প্রায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। সেখানে এখনও কর্মীরা মোতায়েন রয়েছেন।
