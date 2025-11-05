ইতিহাসের দীর্ঘতম সরকারি অচলাবস্থা দেখছে যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারের শাটডাউন ৩৬তম দিনে প্রবেশ করেছে। দেশটির ইতিহাসে এটাই দীর্ঘতম সরকারি অচলাবস্থা। গত ১ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই অচলাবস্থা কংগ্রেসের নতুন তহবিল চুক্তিতে সম্মত হতে না পারার কারণে শুরু হয়েছিল। এর ফলে সরকারি কর্মীদের বেতন-ভাতা বন্ধ রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন লাখ লাখ মার্কিন নাগরিক। খবর বিবিসির।
ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানরা কয়েক সপ্তাহ ধরে কোনো ধরনের আপস থেকে বিরত রয়েছেন। যদিও কিছুটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে। সিনেটের শীর্ষ রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা জন থুন বলেছেন, সম্ভাব্য অগ্রগতি আসতে পারে।
জন থুন বলেন, এই বিষয়গুলো কীভাবে পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে আমার ধারণার ওপর ভিত্তি করে আমি মনে করি, আমরা এখানে একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতির কাছাকাছি চলে আসছি।
এর আগে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের সময়ও প্রায় এক মাস ধরে শাটডাউন চলেছে। ২০১৯ সালে শাটডাউন পরিস্থিতি ৩৫ দিন স্থায়ী হয়েছিল।
আমেরিকানদের ওপর এই অচলাবস্থার প্রভাব আরও খারাপ হতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে হাজার হাজার ফেডারেল কর্মীর বেতন বন্ধ রয়েছে এবং বিমান পরিবহন নিয়ন্ত্রক এবং বিমানবন্দর কর্মীরা বেতন ছাড়াই কাজ করায় যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিমান ভ্রমণের ওপর আরও বেশি প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
মঙ্গলবার পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি ফক্স নিউজকে বলেন, সরকারি শাটডাউন অব্যাহত থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশসীমার কিছু এলাকা বন্ধ করে দিতে হতে পারে। প্রায় ১৩ হাজার বিমান পরিবহন নিয়ন্ত্রক শাটডাউনের কারণে বেতন ছাড়াই কাজ করছেন।
সরকারি পরিষেবার ওপর নির্ভরশীল নিম্ন আয়ের আমেরিকানরাও এর ফলে নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি আটজনের মধ্যে একজন সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম থেকে খাদ্য সহায়তার ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু তহবিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে চলতি মাসে সেই সহায়তার মাত্র একটি অংশ পরিশোধ করা হচ্ছে। কতদিন পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকবে তা এখনো বলা যাচ্ছে না।
