‘ভলিউম বাড়িয়ে নেন’: বক্তব্যের শুরুতেই ট্রাম্পকে খোঁচা মামদানির

‘ভলিউম বাড়িয়ে নেন’: বক্তব্যের শুরুতেই ট্রাম্পকে খোঁচা মামদানির
নিউইয়র্কের নতুন মেয়র নির্বাচনে জয়ের পর সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য দিয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি। তিনি বলেন, ‘ডোনাল্ড ট্রাম্প, আমি জানি আপনি দেখছেন। আপনার জন্য আমার চারটি শব্দ আছে— ‘টার্ন দ্য ভলিউম আপ’ (শব্দটা বাড়িয়ে নেন)!
মামদানি আরও বলেন, আমাদের কারও কাছে পৌঁছাতে হলে আপনাকে সবার মধ্য দিয়েই যেতে হবে।
এসময় তিনি ট্রাম্প ও তার মতো ধনকুবেরদের সমালোচনা করে বলেন, আমরা খারাপ বাড়িওয়ালাদের জবাবদিহির আওতায় আনবো। কারণ আমাদের শহরের ডোনাল্ড ট্রাম্পদের মতো লোকেরা ভাড়াটেদের শোষণ করে খুবই স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে। আমরা দুর্নীতির সেই সংস্কৃতির অবসান ঘটাবো, যা বিলিয়নিয়ারদের কর ফাঁকি দিতে ও সুবিধা নিতে সাহায্য করেছে। আমরা ইউনিয়নের পাশে থাকবো এবং শ্রমিকদের সুরক্ষা বাড়াবো। কারণ আমরা জানি, যখন শ্রমিকদের অধিকার অটুট থাকে, তখন ট্রাম্পের মতো মালিকরা খুব ছোট হয়ে যায়।
সূত্র: আল-জাজিরা
কেএএ/