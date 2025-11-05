ট্রাম্পের শুল্ক প্রভাবে কানাডার ১২ হাজার কোটি ডলারের ঘাটতি বাজেট ঘোষণা
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত শুল্কের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা ও দেশীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে ১২ হাজার ১০০ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয়ের বিশাল ঘাটতি বাজেট ঘোষণা করেছে কানাডার সরকার। ‘কানাডা স্ট্রং’ নামে ঘোষিত ২০২৫ সালের বাজেটটিকে ‘সাহসী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ’ হিসেবে অভিহিত করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি।
গত ডিসেম্বরে কানাডার আর্থিক পূর্বাভাসে ২০২৫–২৬ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ধরা হয়েছিল প্রায় ৩ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু নতুন বাজেট পরিকল্পনা অনুযায়ী এ ঘাটতির পরিমান দাঁড়াবে সাড়ে ৫ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের বেশি।
এই বাজেটে দেশের প্রতিরক্ষা খাতে বড় ধরণের ব্যয় বৃদ্ধি, সরকারি কর্মচারীসংখ্যা হ্রাস এবং ‘প্রজন্মগত বিনিয়োগের’ পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। এসব উদ্যোগ দেশের অর্থনীতির কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ঘাটতি বাজেটের আওতায় ১২ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের মধ্যে প্রায় ৩ হাজার ৭০০ কোটি মার্কিন ডলার সেবা সাশ্রয় ও ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে পুষিয়ে নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে দেশটির সরকার প্রায় ৪০ হাজার সরকারি চাকরি কমানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। একইসঙ্গে বাসস্থান নির্মাণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পে বড় বিনিয়োগের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
প্রতিরক্ষা খাতে আগামী পাঁচ বছরে ৫ হাজার ৮০০ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি খনিজ, পারমাণবিক শক্তি ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয়ের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
এছাড়াও বাজেটে বৈদেশিক সহায়তা হ্রাস করা হয়েছে যার পরিমান প্রায় ২ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। এর পাশাপাশি শরণার্থীদের স্বাস্থ্যসেবায় আংশিক ব্যয়ভার বহনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, এর আগে অগাস্ট মাসে কানাডার পণ্যে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর সম্প্রতি রোনাল্ড রিগানের ভাষণের বিকৃতি করে বিজ্ঞাপন তৈরির কারণে প্রতিবেশি দেশ কানাডার ওপর আরও ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।
সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি/দ্য গার্ডিয়ান
কেএম