ফ্রান্সে পথচারীদের ওপর উঠে গেলো গাড়ি, আহত ১০

ফ্রান্সে পথচারীদের ওপর উঠে গেলো গাড়ি, আহত ১০
ফ্রান্সে পথচারীদের ওপর গাড়ি উঠে যাওয়ার ঘটনায় ১০ জন আহত হয়েছে। ফরাসি আটলান্টিক দ্বীপ ওলেরনে বুধবার (৫ নভেম্বর) ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তি পথচারী এবং সাইকেল আরোহীদের ওপর গাড়ি উঠিয়ে দেয়। এতে ১০ জন আহত হয়েছে এবং এদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর। স্থানীয় এক প্রসিকিউটর এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
প্রসিকিউটর আর্নাউড লারাইজে বলেন, পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর লা রোশেলের কাছে মনোরম দ্বীপের একটি প্রধান সড়কে ওলেরনের এক বাসিন্দা ‘ইচ্ছাকৃতভাবে’ বেশ কয়েকজন পথচারী এবং সাইকেল আরোহীকে আহত করেছেন।
এরই মধ্যে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ‘হত্যা চেষ্টার’ অভিযোগ আনা হয়েছে এবং এ বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে কী কারণে তিনি পথচারীদের ওপর গাড়ি তুলে দিলেন সে বিষয়টি এখনো নিশ্চিত নয়।
মামলার তদন্তকারী একটি সূত্র জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি কয়েক কিলোমিটার (মাইল) দূর থেকে ‘ইচ্ছাকৃতভাবে’ পথচারীদের ওপর গাড়ি তুলে দিয়েছে।
প্রসিকিউটর বলেন, দোলাস ডিওলেরন এবং সেন্ট-পিয়ের ডিওলেরন শহরকে সংযোগকারী একটি রাস্তায় এই ঘটনা ঘটেছে। দোলাস ডি'ওলেরনের মেয়র নিশ্চিত করেছেন যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি শহরেরই একজন বাসিন্দা।
টিটিএন