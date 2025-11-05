শব্দের চেয়ে তিনগুণ গতির পারমাণবিক মিসাইল তৈরির ঘোষণা পুতিনের

শব্দের চেয়ে তিনগুণ গতির পারমাণবিক মিসাইল তৈরির ঘোষণা পুতিনের
নতুন প্রজন্মের পারমাণবিক ক্রুজ মিসাইল তৈরির কাজ শুরু করেছে রাশিয়া। এ পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের গতি শব্দের চেয়ে তিনগুণ বেশি হবে। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) মস্কোতে এক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এমন ঘোষণা দিয়েছেন।
ক্রেমলিনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পুতিন রাশিয়ার বুরেভেস্তনিক পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং পোসেইডন মানববিহীন ডুবোযান তৈরির সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান করেন।
তিনি জানিয়েছেন, রাশিয়া বর্তমানে বুরেভেস্তনিক ও পোসেইডনের মতো শক্তিশালী ইউনিটের ওপর ভিত্তি করে নতুন প্রজন্মের অস্ত্র তৈরির কাজও শুরু করেছে। নতুন প্রজন্মের এ ক্রুজ মিসাইলের গতি শব্দের গতির চেয়ে তিনগুণেরও বেশি হবে এবং ভবিষ্যতে এটি হাইপারসনিক স্তরে পৌঁছাবে। রাশিয়া কোনো দেশের জন্য হুমকি নয়। অন্যান্য পারমাণবিক শক্তিধর দেশের মতো আমরাও নিজেদের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা উন্নত করছি।
পুতিন বলেন, বুরেভেস্তনিক উন্নয়ন রাশিয়ার জনগণ ও দেশের নিরাপত্তার জন্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। এটি আগামী কয়েক দশক ধরে কৌশলগত ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।
পুতিন আরও জানিয়েছেন, এ বছর সার্মাত নামের আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা সফল হয়েছে। আগামী বছর তা যুদ্ধক্ষেত্রে মোতায়েন করা হবে।
গত মাসে সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে পুতিন জানিয়েছিলেন, বুরেভেস্তনিক ক্ষেপণাস্ত্রের সিদ্ধান্তমূলক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এ ক্ষেপণাস্ত্র প্রায় ১৫ ঘণ্টা উড়ে ১৪ হাজার কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে।
২০১৮ সালে পুতিন প্রথম বুরেভেস্তনিক ও পোসেইডন তৈরি করার ঘোষণা করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, এগুলো অসীম পাল্লার ও একক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পারমাণুচালিত অস্ত্র ব্যবস্থা।
সূত্র : অ্যাসোসিয়েট প্রেস
কেএম