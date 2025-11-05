নিরাপত্তা ইস্যুতে আটকে আছে ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে বৈঠকের জন্য আবশ্যিক শর্তগুলো পূরন না হওয়ায় সম্ভাব্য বৈঠক নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। আবশ্যিক এসব শর্তের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বৈঠকের স্থান নির্ধারণ ও প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
বৈঠক আয়োজনের জন্য রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ চলমান আছে জানিয়ে রাশিয়ার ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ বলেন, এজেন্ডায় বিভিন্ন বিষয় রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিরাপত্তার বিষয়।
তিনি বলেন, যেকোনো শীর্ষ বৈঠকের জন্য গভীর প্রস্তুতি ও সব বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। এখন পর্যন্ত এই ধরনের বৈঠক আয়োজনের জন্য কোনো শর্ত পূর্ণ হয়নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়বস্তুগত সব দিক নিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।
ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচল পুনরায় আরম্ভ করার বিষয়টি এখনও আলোচনার তালিকায় আছে। তবে এখনও এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি। আমরা বিষয়টি তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে না এবং এ বিষয়ে কাজ চলবে।
এছাড়া ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেওয়া সামরিক পদক্ষেপ যৌক্তিক নয়। দক্ষিণ ক্যারিবিয়ান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের অযৌক্তিক সামরিক উপস্থিতি উত্তেজনা বৃদ্ধি করছে এবং এর দায় একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের বলে মন্তব্য করেছেন সের্গেই রিয়াবকভ।
তবে বেলাভিয়া বিমান সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে রাশিয়া।
সূত্র : তাস
কেএম