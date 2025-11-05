  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৫ নভেম্বর ২০২৫

প্রকাশিত: ১০:০২ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

মামদানির জয়, প্রথম মুসলিম মেয়র পেলো নিউইয়র্ক
নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে জয় পেয়েছেন ডেমোক্র্যাট সমর্থিত প্রার্থী জোহরান মামদানি। এর মাধ্যমে প্রথম মুসলিম মেয়র পেলো নিউইয়র্কবাসী। সংবাদমাধ্যম এপির বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে আল-জাজিরা।

ভোটের সংখ্যায় ৬০ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন মামদানি
নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ৬০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে জিতলেন জোহরান মামদানি। ফলে, পপুলার ভোটের সংখ্যায় তিনি ভেঙে দিয়েছেন ছয় দশকের রেকর্ড।

মামদানিকে ঠেকাতে ট্রাম্পের সব চেষ্টাই ব্যর্থ
নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির বিজয় ঠেকাতে চেষ্টার কোনো কমতি রাখেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হুমকি-ধামকি, মিডিয়ার চাপ- এমন কোনো চেষ্টা নেই তিনি করেননি। এমনকি, মামদানির জয় ঠেকাতে নিজের দলের প্রার্থীর পরিবর্তে বিরোধী শিবিরের বিদ্রোহী প্রার্থীকেও সমর্থন দিয়েছেন ট্রাম্প। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনো কিছুতেই কাজ হয়নি।

যেভাবে ভোটারদের মন জয় করলেন জোহরান মামদানি
বাস্তববাদী ইশতেহার ও ভিন্নধর্মী প্রচারণা দিয়ে ভোটারদের মন জয় করেছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানি। তার ফলও পেয়েছেন হাতেনাতে। নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম ও দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত মেয়র নির্বাচিত হয়ে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছেন তিনি।

পরাজয় মেনে নিয়ে মামদানিকে অভিনন্দন জানালেন কুয়োমো
নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচনে পরাজয় মেনে নিয়ে বিজয়ী প্রার্থী জোহরান মামদানিকে অভিনন্দন জানালেন অ্যান্ড্রু কুয়োমো। সাবেক এই গভর্নর নিজের সমর্থকদের উদ্দেশে বলেছেন, ২০ লাখেরও বেশি ভোটারের অংশগ্রহণে এ নির্বাচনে আমরা গণতন্ত্রের শক্তি দেখেছি।

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ট্রাম্পের দলের ভরাডুবি, ভোট মাত্র ৭ শতাংশ
নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে ট্রাম্পের দলের। নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস সিলওয়া পেয়েছেন মাত্র ৭ শতাংশ ভোট।

নিরাপত্তা ইস্যুতে আটকে আছে ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে বৈঠকের জন্য আবশ্যিক শর্তগুলো পূরন না হওয়ায় সম্ভাব্য বৈঠক নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। আবশ্যিক এসব শর্তের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বৈঠকের স্থান নির্ধারণ ও প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

২০৩০ সালের মধ্যে ইইউ সদস্যপদ পাবে যেসব দেশ
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ২০৩০ সালের মধ্যেই নতুন সদস্য রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করবে বলে জানিয়েছেন ইইউ-র পররাষ্ট্রনীতির প্রধান কায়া কালাস। সম্প্রতি প্রকাশিত ইইউ কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী মন্টিনিগ্রো ও আলবেনিয়া সংস্কার কার্যক্রমে সবচেয়ে এগিয়ে থাকায় এ দুই দেশ সদস্য পদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সার্বিয়া ও জর্জিয়ায় গণতান্ত্রিক পন্থার অবনতি হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইইউ।

নেপালে অভ্যুত্থান পরবর্তী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে ১২৫ দল
সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানে সরকার পতনের পর প্রথমবারের মতো জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করতে যাচ্ছে নেপাল। দেশটির নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ২০২৬ সালের মার্চে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য এখন পর্যন্ত ১২৫টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধন করেছে।

ফ্রান্সে পথচারীদের ওপর উঠে গেলো গাড়ি, আহত ১০
ফ্রান্সে পথচারীদের ওপর গাড়ি উঠে যাওয়ার ঘটনায় ১০ জন আহত হয়েছে। ফরাসি আটলান্টিক দ্বীপ ওলেরনে বুধবার (৫ নভেম্বর) ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তি পথচারী এবং সাইকেল আরোহীদের ওপর গাড়ি উঠিয়ে দেয়। এতে ১০ জন আহত হয়েছে এবং এদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর। স্থানীয় এক প্রসিকিউটর এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে কার্গো প্লেন বিধ্বস্তে হতাহত ১৮
যুক্তরাষ্ট্রে একটি কার্গো প্লেন বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরও ১১ জন। কেন্টাকির গভর্নর জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কেন্টাকির লুইসভিলের একটি বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের সময় ইউপিএস কার্গো প্লেনটি বিধ্বস্ত হয়। খবর বিবিসির।

