সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের

প্রকাশিত: ০৮:৪৪ এএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে সিরিয়ার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা (বামে)/ ফাইল ছবি: এএফপি

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে জাতিসংঘকে প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এরই মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি খসড়া প্রস্তাব জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করেছে দেশটি। সোমবার (১০ নভেম্বর) হোয়াইট হাউজে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে আল-শারার বৈঠকের আগ দিয়ে এই পদক্ষেপ নিলো ওয়াশিংটন।

ওয়াশিংটন গত কয়েক মাস ধরেই সিরিয়ার ওপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার আহ্বান জানিয়ে আসছে। ট্রাম্প গত মে মাসে এক ঘোষণায় সিরিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন, যা ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্রনীতিতে একটি বড় পরিবর্তন এনেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রস্তাবটি গৃহীত না হলেও, সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের হোয়াইট হাউজ সফরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স যুক্তরাষ্ট্রের ওই খসড়া প্রস্তাবটি দেখেছে। সেখানে সিরিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আনাস খাত্তাবের ওপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে। তবে প্রস্তাবটি ঠিক কবে ভোটের জন্য তোলা হবে, তা এখনো জানা যায়নি।

যেকোনো প্রস্তাব পাসের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে অন্তত ৯টি ভোটের পাশাপাশি স্থায়ী পাঁচ সদস্য দেশের (রাশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য) কোনোটির ভেটো না থাকা প্রয়োজন।

১৩ বছরের দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর গত বছরের ডিসেম্বরে সশস্ত্র বিরোধী বাহিনী হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) অভিযানে সিরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ উৎখাত হন। পূর্বে নুসরা ফ্রন্ট নামে পরিচিত এইচটিএস ২০১৬ সালে আল-কায়েদার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও, ২০১৪ সাল থেকে এটি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত।

এই তালিকায় থাকা ব্যক্তি হিসেবে আল-শারা ও আনাস খাত্তাবসহ একাধিক এইচটিএস সদস্যের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা, সম্পদ জব্দ ও অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আছে। তবে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞা কমিটি চলতি বছরে আল-শারার ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা একাধিকবার সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করেছে।

এদিকে, জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা তদারককারী পর্যবেক্ষকরা জুলাইয়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, চলতি বছরে আল-কায়েদা ও এইচটিএসের মধ্যে কোনো সক্রিয় সম্পর্ক দেখা যায়নি।

সূত্র: রয়টার্স

