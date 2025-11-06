প্রকাশ্যে যৌন হয়রানির শিকার মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট, গ্রেফতার ১

প্রকাশ্যে যৌন হয়রানির শিকার মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট, গ্রেফতার ১
বৈঠকে যাওয়ার সময় রাস্তায় যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউম। তিনি অভিযোগ করেছেন, সরকারি একটি বৈঠক থেকে হেঁটে আরেক বৈঠকে যাওয়ার সময় একজন পুরুষ তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেন। এ ঘটনায় এরই মধ্যে একজনকে গ্রেফতার করেছে মেক্সিকো পুলিশ।
মঙ্গলবার মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক কেন্দ্রস্থলে এই ঘটনা ঘটে। শেনবাউম মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টের দপ্তর ও জাতীয় প্রাসাদ থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাচ্ছিলেন। পথে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করছিলেন।
ভিডিওতে দেখা যায়, মধ্যবয়সী একজন পুরুষ তাকে জড়িয়ে ধরেন, স্পর্শ করেন ও চুমু দেওয়ার চেষ্টা করেন। একজন কর্মী মধ্যস্থতার আগেই শেনবাউম ওই ব্যক্তির হাত সরিয়ে দেন। ওই সময় প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীরা কাছে ছিলেন না।
ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর বুধবার (৫ নভেম্বর) তিনি ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। শেনবাউম জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি সম্ভবত মাতাল ছিলেন।
মেক্সিকোর প্রথম এই নারী প্রেসিডেন্ট বলেন, যদি প্রেসিডেন্টের সঙ্গেই এমন ঘটনা ঘটে, তাহলে আমাদের দেশের বাকি সব তরুণীদের অবস্থা কোন পর্যায়ে আছে। নারীদের ব্যক্তিগত স্থান অপব্যবহার করার অধিকার কোনো পুরুষের নেই।
ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ভিডিওটি ইন্টারনেটে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার পর কিছু অ্যাকাউন্ট থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। তবে এই ভিডিও মেক্সিকোয় নারীরা কী ধরনের নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হন তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।
ঘটনার পর শেনবাউমের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীদের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শেনবাউম তার পূর্বসূরী সাবেক প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাদরের মতো সাধারণ নিরাপত্তা নিয়ে চলেন ও জনগণের সঙ্গে মেশেন।
বুধবারের ওই অভিজ্ঞতার পরও তিনি জানিয়েছেন, সাধারণ নিরাপত্তা নিয়ে চলা ও সাধারণ জনগণের সঙ্গে বন্ধুর মতো চলার এই অভ্যাস পরিবর্তন করবেন না। শেইনবাউম জনগণের কাছাকাছি থাকার প্রয়োজনীয়তার ওপরেই জোর দিয়েছেন।
সূত্র: এএফপি, রয়টার্স
এসএএইচ