  2. আন্তর্জাতিক

ফিলিপাইনে টাইফুন-বন্যায় নিহতের সংখ্যা ১৪০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩২ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
ফিলিপাইনে টাইফুন-বন্যায় নিহতের সংখ্যা ১৪০
ফিলিপাইনে টাইফুন-বন্যা/ ছবি: এএফপি

ফিলিপাইনের মধ্যাঞ্চলে টাইফুন কালমেগি আঘাত হানার পর ভয়াবহ বন্যায় এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছে কমপক্ষে ১৪০ জন এবং নিখোঁজ রয়েছে আরও ১২৭ জন। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সরকারি পরিসংখ্যানে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। শক্তিশালী এই ঘূর্ণিঝড়টি এখন ভিয়েতনামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। খবর এএফপির।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর জয়েন্ট টাইফুন ওয়ার্নিং সেন্টারের (জেটিডব্লিউসি) আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, ঝড়টি আবারও শক্তি ফিরে পেয়েছে এবং এটি এখন ভিয়েতনামের মধ্যাঞ্চলের ওপর আঘাত হানছে।

ভিয়েতনামের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় জেটিডব্লিউসি সতর্ক করেছে যে, কালমেগি ভিয়েতনামের উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে এবং তীব্রতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছে।

এই ঘূর্ণিঝড়কে ক্যাটাগরি ৪-এ উন্নীত করে জেটিডব্লিউসি জানিয়েছে, টাইফুন কালমেগি দ্রুত অগ্রসর হতে থাকবে ... এবং ভিয়েতনামের উপকূলে আঘাত হানবে।

স্থানীয়ভাবে টিনো নামে পরিচিত এই টাইফুনটি মঙ্গলবার ফিলিপাইনের কেন্দ্রস্থলে আটটি এলাকায় আঘাত হানার সময় ফিলিপাইনের বিশাল এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশটিতে চলতি বছরের সবচেয়ে মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

ঘূর্ণিঝড়ের আগে দুই লাখের বেশি মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তাদের অনেকেই ফিরে এসে দেখেন তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে, যানবাহন উল্টে গেছে এবং রাস্তাঘাট ধ্বংসস্তূপে ভরে আছে।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।