বাগানে মাটি খুঁড়তে গিয়ে পেলেন ৯ কোটি টাকার সোনা

প্রকাশিত: ০৩:০৬ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
বাড়ির বাগানে সুইমিং পুলের জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে ৯ কোটিরও বেশি টাকা মূল্যের সোনা পেয়েছেন ফরাসি এক নাগরিক/ ছবি: এআই দিয়ে বানানো

নিজের বাড়ির বাগানে সুইমিং পুলের জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে ৯ কোটিরও বেশি টাকা মূল্যের সোনা পেলেন ফরাসি এক নাগরিক। গত মাসে ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলীয় শহর নুভিল-সুর-সোনেতে এই ঘটনা ঘটে।

নুভিল-সুর-সোনে শহর পরিষদ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি গত মে মাসে খননকাজের সময় মাটির নিচে সোনা পান। বিষয়টি তিনি তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানান। প্রাপ্ত সোনার বার ও শতাধিক স্বর্ণমুদ্রার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৮ লাখ মার্কিন ডলার বা ৯ কোটি ৭৪ লাখ ৮৮ হাজার টাকা।

পরবর্তী সময়ে তদন্তে নিশ্চিত হওয়া যায়, সোনাগুলো কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের অংশ নয়। ফলে আইন অনুযায়ী পুরোটাই ওই ব্যক্তিকে নিজের কাছে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়।

স্থানীয় সংবাদপত্র লে প্রোগ্রে জানিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ছিল পাঁচটি সোনার বার ও বহু স্বর্ণমুদ্রা, যা প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে মাটির নিচে পোঁতা ছিল।

পুলিশি তদন্তে জানা গেছে, সোনাগুলো বৈধভাবে অর্জিত ছিল ও ১৫ থেকে ২০ বছর আগে কাছাকাছি এক রিফাইনারিতে তা গলানো হয়েছিল।

শহর কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, যে ব্যক্তি ওই জমির আগের মালিক ছিলেন, তিনি এখন আর বেঁচে নেই। ফলে কীভাবে এই সোনা বাগানের নিচে এলো, তা এখনো রহস্যই রয়ে গেছে।

সূত্র: এএফপি

