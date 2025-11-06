  2. আন্তর্জাতিক

তুষারধস: নেপালে ৭ পর্বতারোহী নিখোঁজ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩৮ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
মাউন্ট এভারেস্ট। ছবি: এএফপি (ফাইল)

নেপালের হিমালয় অঞ্চলে প্রবল তুষারঝড় ও তুষারধসের ঘটনায় অন্তত সাতজন ইতালীয় পর্বতারোহী নিখোঁজ রয়েছেন।

স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, সোমবার ইয়ালুং রি পর্বতের শীর্ষের কাছে একটি বেস ক্যাম্পে তুষারধস আঘাত হানলে পাঁচ বিদেশি ও দুই নেপালি গাইডসহ সাতজন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে তিনজন ইতালীয় পর্বতারোহীও রয়েছেন।

ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বুধবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তিন ইতালীয় নাগরিকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, তবে আরও সাতজন ইতালীয় এখনো নিখোঁজ।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত কয়েক দিনে নেপালের হিমালয় অঞ্চলের বেশ কয়েকটি এলাকায় একাধিক তুষারধসের ঘটনা ঘটেছে, যেখানে বেশ কিছু পর্বতারোহী—এর মধ্যে ইতালীয় নাগরিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

তারা আরও জানায়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, উদ্ধারকারী দল ও সংশ্লিষ্ট দেশের কূটনৈতিক মিশনের মধ্যে যোগাযোগ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

নেপালের পর্যটন বিভাগের পরিচালক হিমাল গৌতম বলেন, নিখোঁজ সাতজন পর্বতারোহীর ভাগ্যে কী ঘটেছে সে বিষয়ে আপাতত কোনো তথ্য নেই।

বেস ক্যাম্পে নিহত সাতজনের মধ্যে ছিলেন তিনজন ইতালীয়, দুইজন নেপালি, একজন জার্মান এবং একজন ফরাসি পর্বতারোহী। পাঁচজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে—তাদের মধ্যে তিনজন নেপালি ও দুইজন ফরাসি নাগরিক।

নেপালের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রোলওয়ালিং উপত্যকায় অবস্থিত ইয়ালুং রি পর্বতটি ৫ হাজার ৬০০ মিটার উচ্চতার একটি শৃঙ্গ, যা নবীন পর্বতারোহীদের জন্য উপযোগী বলে ধরা হয়।

এর আগে গত শুক্রবার নেপালের পশ্চিমাঞ্চলে প্যানবারি পর্বত আরোহনের সময় দুই ইতালীয় পর্বতারোহীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে তাদের মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

গত সপ্তাহে ঘূর্ণিঝড় মনথা–র প্রভাবে নেপালে অস্বাভাবিক বৃষ্টি ও ভারি তুষারপাত হয়, যার ফলে জনপ্রিয় হিমালয় ট্রেকিং রুটগুলোর অনেক পর্যটক ও পর্বতারোহী আটকা পড়েন।

নেপালি কর্তৃপক্ষ দেশজুড়ে ট্রেকার ও পর্বতারোহীদের জন্য সতর্কতা জারি করেছে। বিশ্বের ১০টি সর্বোচ্চ পর্বতের মধ্যে আটটি নেপালে অবস্থিত—যার মধ্যে মাউন্ট এভারেস্টও রয়েছে। প্রতিবছর এই সব পর্বতে অসংখ্য দেশি ও বিদেশি পর্যটক আরোহনের জন্য ভিড় জমান।

সূত্র: আল-জাজিরা

