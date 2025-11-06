সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৬ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
সিরিয়ায় সেনা পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র
সিরিয়া ও ইসরায়েলের মধ্যে নিরাপত্তা চুক্তি কার্যকর করতে সহায়তা করার জন্য দামেস্কের একটি বিমানঘাঁটিতে সামরিক উপস্থিতি স্থাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। বিষয়টির সঙ্গে জড়িত ছয়টি সূত্র সংবাদমাধ্যম রয়টার্সকে এমন তথ্য জানিয়েছে।
বিহার বিধানসভা: ভোটার উপস্থিতি ৬০ শতাংশের বেশি
বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় ভোটার উপস্থিতি পৌঁছেছে ৬০.১৩ শতাংশে, যা ২০২০ সালের প্রথম দফার তুলনায় ৪.৪৫ শতাংশ বেশি এবং ওই নির্বাচনের সামগ্রিক গড়ের তুলনায় ২.৮৪ শতাংশ বেশি।
নিষেধাজ্ঞার পর আফগানিস্তানে আফিম চাষ তলানিতে
২০২২ সালে তালিবান সরকার আফিম চাষের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর আফগানিস্তানে এর উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।
এক বছরে ৪ লাখ মানুষকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেবে পোল্যান্ড
পোল্যান্ড এ মাস থেকে নতুন সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করছে, যার লক্ষ্য ২০২৬ সালে প্রায় ৪ লাখ মানুষকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া। বৃহস্পতিবার ( ৬ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
৮০ হাজার ভিসা বাতিল করেছে ট্রাম্প প্রশাসন
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রায় ৮০ হাজার নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা বাতিল করেছে। বুধবার (৬ নভেম্বর) এক সিনিয়র স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন। জানুয়ারি ২০ তারিখে ট্রাম্পের অভিষেকের পর থেকে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো, হামলা এবং চুরিসহ বিভিন্ন অপরাধের কারণে এসব ভিসা বাতিল করা হয়েছে।
তুরস্কে বন্দি বিরোধী নেতাকে নিয়ে প্রতিবেদন: ৬ সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদ
তুরস্কে বন্দি বিরোধী নেতা ও ইস্তাম্বুলের মেয়র একরেম ইমামোগলুকে নিয়ে প্রতিবেদন করায় ছয় সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ।
ভারতে ভোটার তালিকায় ২২ নামে ‘ব্রাজিলিয়ান মডেলের’ ছবি, বিতর্কের ঝড়
ভারতের ভোটার তালিকায় দেখা যাচ্ছে ‘ব্রাজিলিয়ান মডেল’-এর ছবি। আর সেই ছবি ব্যবহার করে ২২ বার ভোটের অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তার উপস্থাপিত এই ‘ভোট চুরি’র প্রমাণ নিয়ে বিতর্কের ঝড় শুরু হয়েছে দেশটির রাজনৈতিক মহলে।
তুষারধস: নেপালে ৭ পর্বতারোহী নিখোঁজ
নেপালের হিমালয় অঞ্চলে প্রবল তুষারঝড় ও তুষারধসের ঘটনায় অন্তত সাতজন ইতালীয় পর্বতারোহী নিখোঁজ রয়েছেন।
যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউন: বিমানবন্দরগুলোতে ১০ শতাংশ ফ্লাইট কমানোর নির্দেশ
যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউনের জেরে প্রধান বিমানবন্দরগুলোতে ১০ শতাংশ ফ্লাইট কমানোর নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। মার্কিন পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি বুধবার (৫ নভেম্বর) বলেছেন, ‘নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে’ যুক্তরাষ্ট্রের ৪০টি প্রধান বিমানবন্দরে ফ্লাইট ১০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো হবে। দেশটির ইতিহাসে দীর্ঘতম ৩৬ দিনের সরকারি কার্যক্রম বন্ধের (শাটডাউন) ফলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ভারত-পাকিস্তান সংঘাতে ৮টি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছিল: ট্রাম্প
চলতি বছরের মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতে ৮টি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছিল বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর কিছুদিন আগেই তিনি দাবি করেছিলেন, ওই সংঘাতে ৭টি নতুন ও সুন্দর যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হয়। তাছাড়া ট্রাম্প আবারও দাবি করেছেন, সংঘাত চলাকালে তিনি দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের কাজ করেছেন।
