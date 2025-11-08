অনুপ্রবেশের অভিযোগে বিজেপিকে যে জবাব দিলেন আসাদউদ্দিন ওয়াইসি
ভারতের বিহারে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তিনি অভিযোগ করেছেন, এনডিএ জোট মুসলিমদের উন্নতি উপেক্ষা করে এখন তাদের বদনাম করছে।
এনডিটিভিকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে, বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে কিশনগঞ্জে ওয়াইসি বলেন, এখানে (বিহার) কি সোনার খনি পাওয়া গেছে? আমি বুঝতাম যদি সেখানে তেল আবিষ্কার হতো, তাহলে মানুষ ভিড় করতো। কিন্তু এখন যুবকরা দেশজুড়ে কাজের জন্য ঘুরছে। সীমানচলের মুসলিমরা তো দেশভাগের সময় বাংলাদেশে যাননি, তারা ভারতকেই নিজের দেশ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।
৫৬ বছর বয়সী হায়দরাবাদের এই সংসদ সদস্য বলেন, যদি সত্যিই অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে, তাহলে দায় নিতে হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী নিতীশ কুমারকে।
ওয়াইসি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আপনার, নিতীশ কুমার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপনার অমিত শাহ, প্রধানমন্ত্রীও নরেন্দ্র মোদী। তাহলে অনুপ্রবেশকারীরা এল কীভাবে? এর মানে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন। আপনারাই তো বিএসএফ ও সীমা সুরক্ষা বল নিয়ন্ত্রণ করেন।
ওয়াইসি আরও বলেন, বিজেপি বলছে অনুপ্রবেশ হচ্ছে—তাহলে ১০ জন অনুপ্রবেশকারীর নাম বলুক দেখি। আপনি মুসলিম সমাজের জন্য কিছু করেননি, বরং বৈষম্য করেছেন, আর এখন তাদের দোষারোপ করছেন।
২০২০ সালের বিহার নির্বাচনে ওয়াইসির দল সীমানচল অঞ্চলে পাঁচটি আসনে জয় পেয়ে চমক দেখিয়েছিল, যেখানে রাজ্যের প্রায় ১৭ শতাংশ মুসলিম ভোটার বাস করেন।
ওয়াইসি অভিযোগ করেন, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই সীমানচল অঞ্চলের উন্নয়নে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।
বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধীর ভোট চুরির অভিযোগ প্রসঙ্গে ওয়াইসি বলেন, ভোটার তালিকা তিন দফায় খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম