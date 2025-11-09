  2. আন্তর্জাতিক

স্ট্রিট রেসিং

যুক্তরাষ্ট্রে মদের দোকানে ঢুকে পড়লো গাড়ি, চারজনের প্রাণহানি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৪ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
পুলিশের ধাওয়া করার দৃশ্য/ ছবি : টাম্পা পুলিশ বিভাগ

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের টাম্পা শহরের একটি মদের দোকানে দ্রুতগতির গাড়ি ঢুকে পড়লে অন্তত চারজন নিহত এবং ১১ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় গাড়ির চালক ২২ বছর বয়সি সাইলাস স্যাম্পসন-কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শনিবার (৮ নভেম্বর) ভোরে টাম্পার ঐতিহাসিক ইবার সিটি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফ্লোরিডার এই এলাকা রাত্রিকালীন বিনোদন ও পর্যটনের জন্য সুপরিচিত।

টাম্পা হাইওয়ে পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, মধ্যরাতের কিছু পর সিলভার রঙের একটি সেডান গাড়িকে দ্রুতগতিতে চলতে দেখে পুলিশ ধাওয়া শুরু করে। পরে জানা যায়, গাড়িটি আরও কয়েকটি গাড়ির সঙ্গে স্ট্রিট রেসিংয়ে অংশ নিচ্ছিল।

গাড়িটিকে থামাতে ‘পিট ম্যানুভার’ বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের চেষ্টা করে ফ্লোরিডা হাইওয়ে প্যাট্রল, তবে সেটি ব্যর্থ হয়। পরে কর্মকর্তারা ধাওয়া বন্ধ করেন।

এর কিছুক্ষণ পরে গাড়িটি দ্রুতগতিতে শহরের জনাকীর্ণ কেন্দ্রীয় এলাকায় প্রবেশ করে এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মদের বারের সামনে থাকা জনতার ওপর উঠে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও একজনের মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পর চালক সাইলাস স্যাম্পসন পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে আটক করে। তার বিরুদ্ধে চারটি হত্যার অভিযোগসহ গুরুতর আহত অবস্থায় পলায়নের চারটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

টাম্পা পুলিশের প্রধান লি বারকও এক বিবৃতিতে বলেন, “আজকের এই ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ অর্থহীন ও মর্মান্তিক। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাই।”

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে স্ট্রিট রেসিং ও উচ্চগতির গাড়ি ধাওয়া নিয়ন্ত্রণে কঠোরতা বাড়ানো হলেও, পর্যটননির্ভর ফ্লোরিডায় এ বিষয়ে তুলনামূলক শিথিল নীতি বিদ্যমান। ফলে অঙ্গরাজ্যটি এখন স্ট্রিট রেসারদের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
কেএম

