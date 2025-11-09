  2. আন্তর্জাতিক

সুপার টাইফুনে রূপ নিয়েছে ফাং-ওং: ফিলিপাইনে ঘরছাড়া ১০ লাখের বেশি মানুষ

প্রকাশিত: ০৮:০৮ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
সুপার টাইফুনে রূপ নিয়েছে ফুং-ওং/ ফাইল ছবি: এএফপি

সুপার টাইফুনে রূপ নিয়েছে ঘূর্ণিঝড় ফাং-ওং। এর প্রভাবে রোববার (৯ নভেম্বর) ফিলিপাইনে বন্যার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে অন্তত একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ১০ লাখের বেশি মানুষকে।

রাষ্ট্রীয় আবহাওয়া কর্মকর্তা চারম্যাগন ভারিলা জানা, ফাং-ওং স্থানীয় সময় রাত ৮টা থেকে ১১টার মধ্যে দেশটির অরোরা প্রদেশে আঘাত হানবে। এর প্রভাব পড়বে প্রায় পুরো ফিলিপাইনজুড়ে।

মাত্র কয়েকদিন আগে টাইফুন কালমেগির আঘাতে দেশটিতে ২২০ জনের বেশি নিহত হন। আর এবার ঝড় আঘাত হানার আগেই একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

ক্যাটবালোগান শহরের উদ্ধারকর্মী জুনিয়েল টাগারিনো জানিয়েছেন, ৬৪ বছর বয়সী এক নারীকে বাড়ি থেকে সরানোর সময় ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে নিহত হন।

অরোরা প্রদেশের সরকারি কর্মকর্তা আরিয়েস ওরা জানান, সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হলো রাতে আঘাত হানা। আগের মতো আমরা বাতাসের তীব্রতা এবং চারপাশে যা ঘটছে তা স্পষ্টভাবে দেখতে পাবো না।

টাইফুনের কারণে লুজন দ্বীপের সব স্কুল ও সরকারি অফিস সোমবার বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ম্যানিলা বিমানবন্দরেও প্রায় ৩০০ ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

সরকারি আবহাওয়া বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ফাং-ওংয়ের প্রভাবে অনেক স্থানে কমপক্ষে ২০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হতে পারে।

সূত্র: এএফপি
