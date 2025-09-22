হংকং-তাইওয়ান-চীনে সর্বোচ্চ সতর্কতা
ফিলিপাইনে তাণ্ডব চালাচ্ছে বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী টাইফুন
ফিলিপাইনে তাণ্ডব চালাচ্ছে চলতি বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী টাইফুন রাগাসা। শক্তিশালী এই ঝড় উত্তরাঞ্চলে ধ্বংসাত্মক ঝড়ো বাতাস ও প্রবল বৃষ্টিপাত নিয়ে আঘাত হেনেছে। এরই মধ্যে হাজার হাজার মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এদিকে ফিলিপাইন ছাড়াও এই ঝড় হংকং, তাইওয়ান ও চীনের গুয়াংডং প্রদেশে আছড়ে পড়তে পারে বলে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
সাগরে দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে রাগাসা এখন ক্যাটাগরি-৫ মাত্রার ঘুর্ণিঝড় হয়ে ফিলিপাইনে তাণ্ডব চালাচ্ছে। ঘুর্ণিঝড়ের সময় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ২৬৭ কিলোমিটার রেকর্ড করা হয়েছে। সোমবার রাতে এই ঝড়টি উত্তর লুজনের বাতানেস ও বাবুয়ান দ্বীপপুঞ্জের কাছ দিয়ে অতিক্রম করবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ফিলিপাইনের আবহাওয়া সংস্থা পিএজিএএসএ সতর্ক করেছে যে, উত্তর লুজনে প্রাণহানিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
ঝড়টি সরাসরি স্থলভাগে আঘাত না করলেও এর প্রান্তীয় অংশে ঘণ্টায় ৩১৫ কিমি গতির দমকা হাওয়া এবং ৪০০ মিমি পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের আশঙ্কা করা হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠে তিন মিটার উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস বাতানেস ও বাবুয়ান দ্বীপপুঞ্জ, পূর্ব তাইওয়ান এবং পরে দক্ষিণ চীন ও ভিয়েতনামের উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত করতে পারে।
ফিলিপাইন সরকার সোমবার সকালে বাবুয়ান দ্বীপপুঞ্জে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কতা জারি করেছে। এরই মধ্যে ১০ হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। অনেক স্থানে কাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং রাজধানী ম্যানিলাসহ উত্তরাঞ্চলের হাসপাতালে জরুরি প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে তাইওয়ান সব ধরনের ফেরি সার্ভিস স্থগিত করেছে। হুয়ালিয়েন কাউন্টির বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। চীনের গুয়াংডং প্রদেশের শেনজেনে ৪ লাখ মানুষকে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। পূর্বাভাস অনুযায়ী, রাগাসা বুধবার ভোরে হংকংয়ের দক্ষিণ দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন বাতাসের গতি ঘণ্টায় ২০০ কিমি পর্যন্ত থাকতে পারে।
উত্তর কাগায়ান প্রদেশের কোস্টাল শহর আপার্রির বাসিন্দা তিরসো টুগাগাও বলেন, প্রচণ্ড বাতাসে আমার ঘুম ভেঙে যায়। জানালায় তীব্র শব্দ হচ্ছিল যেন কোনো যন্ত্র চালু হয়েছে। সমুদ্রসৈকতে উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়ছিল, আমি প্রার্থনা করি সবাই নিরাপদ থাকবে।
কাগায়ান দুর্যোগ প্রধান রুয়েলি রেপসিং জানান, তার দল সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। প্রেসিডেন্ট ফেরদিনান্দ মার্কোস ফেসবুকে লিখেছেন যে, তিনি পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং সব সরকারি সংস্থা যে কোনো সময় সাহায্যের জন্য সতর্ক রয়েছে।
ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় রাজধানী ম্যানিলা এবং ২৯টি প্রদেশে স্কুল ও সরকারি অফিস বন্ধ রাখা হয়েছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ জন গ্রেন্ডার আলমারিও জানিয়েছেন যে, লুজোনের উত্তরে তীব্র বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।
টিটিএন