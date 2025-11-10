ইকুয়েডরে কারাগারে দাঙ্গা, ৩১ জনের মৃত্যু

ইকুয়েডরে কারাগারে দাঙ্গা, ৩১ জনের মৃত্যু
ইকুয়েডরে কারাগারে দাঙ্গার ঘটনায় ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এদের মধ্যে অনেককেই শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে কারা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এল ওরো প্রদেশের মাচালা কারাগারে উদ্ধার করা মরদেহের মধ্যে ২৭ জন শ্বাসরোধের কারণে প্রাণ হারিয়েছেন। খবর এএফপির।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রোববার বিকেলে শ্বাসরোধে মৃত্যু হওয়া বন্দিদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এদিন সকালে সশস্ত্র দাঙ্গায় আরও চারজন নিহত এবং কয়েক ডজন বন্দি আহত হয়।
কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা প্রকৃত ঘটনা জানতে কাজ করে যাচ্ছে এবং তথ্য যাচাই করার জন্য ফরেনসিক মেডিকেল কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। মাচালার কারাগারে ভয়াবহ এই দিনটি দক্ষিণ আমেরিকার দেশটিতে কারাগারে অস্থিরতার সর্বশেষ ঘটনা।
ইকুয়েডরের কারাগারগুলো প্রতিদ্বন্দ্বী মাদক পাচারকারী চক্রের জন্য কার্যকর কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। লাভজনক কিন্তু অবৈধ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে লড়াইয়ের ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়।
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর মাচালার কারাগারে ভোর ৩টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা কারাগারের দেয়ালের ভেতর থেকে গুলি, বিস্ফোরণ এবং সাহায্যের জন্য চিৎকারের শব্দ শুনতে পান।
ইকুয়েডরের কারা কর্তৃপক্ষ একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, সহিংসতার ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন এবং ৩৩ জন বন্দি ও একজন পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়েছেন।
সংস্থাটি জানিয়েছে, দাঙ্গা শুরু হওয়ার পর এলিট পুলিশ টিম তাৎক্ষণিকভাবে কারাগারে প্রবেশ করে এবং কারাগারের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করে। তবে নিহতদের পরিচয় নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি বা নিশ্চিত করা হয়নি যে এই সহিংসতা আন্তঃদলীয় সংঘর্ষের ঘটনা কি না।
এর আগে গত সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে মাচালার কারাগারে আরেকটি সশস্ত্র সংঘর্ষে ১৩ জন বন্দি এবং এক কারা কর্মকর্তা নিহত হন।
