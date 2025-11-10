  2. আন্তর্জাতিক

পশ্চিমবঙ্গে শীতের আমেজ শুরু

প্রকাশিত: ০২:৩০ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
কলকাতায় শীতের আমেজ শুরু

কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে দরজায় কড়া নাড়ছে শীত। পশ্চিমি হাওয়ার দাপটে বিভিন্ন জেলায় শীতের আমেজ শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে কলকাতার তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্ৰিতে নেমে এসেছে। আগামী তিন থেকে চার দিন রাতের পারদ কমপক্ষে তিন ডিগ্ৰি সেলসিয়াস কমতে পারে। রাতে ও ভোরে শীতের আমেজ থাকবে। খুব সকালে আকাশ পরিষ্কার এবং হালকা কুয়াশাও থাকবে।

কলকাতা আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের কর্মকর্তা সোমনাথ দত্ত জানিয়েছেন, আগামী কয়েকদিন কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গে কোনো ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে শীতের আমেজ থাকবে।

উত্তরবঙ্গের কোনো জেলাতে ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। তবে আগামী পাঁচদিন রাজ্যের তাপমাত্রা হেরফের হওয়ার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই।

সোমবার (১০ নভেম্বর) কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯.৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস থাকবে যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে ১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। এছাড়া সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হবে ২৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে কলকাতার তাপমাত্রা রাতের দিকে আরো ২ ডিগ্ৰি কমতে পারে।

সোমবার সকালে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলায় আকাশ পরিষ্কার থাকবে। রাতের দিকে হাল্কা কুয়াশা দেখা দিতে পারে। উপকূলীয় সংলগ্ন জেলাগুলোতে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে বলে জানা গেছে।

কলকাতা, নদিয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান, দিনাজপুর, বীরভূমে শীতের আমেজ থাকবে।

এছাড়াও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় হালকা কুয়াশা থাকবে এবং পার্বত্য এলাকায় কুয়াশার পরিমাণ বেশি হতে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলায়ও কুয়াশার দাপট থাকবে।

