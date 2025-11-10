  2. আন্তর্জাতিক

বায়ুদূষণ নিয়ে দিল্লিতে উত্তেজনা, বেশ কয়েকজন আটক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩৭ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
বায়ুদূষণ নিয়ে দিল্লিতে উত্তেজনা, বেশ কয়েকজন আটক
দিল্লিতে বায়ুদূষণবিরোধী বিক্ষোভ। ছবি: এএফপি

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া গেট এলাকায় এক বিরল বায়ুদূষণবিরোধী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় তাদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। এক পর্যায়ে সেখান থেকে ডজনখানেক বিক্ষোভকারীকে আটক করে পুলিশ।

রোববার (৯ নভেম্বর) বিভিন্ন বয়সের মানুষ প্ল্যাকার্ড হাতে ও স্লোগান দিতে দিতে ইন্ডিয়া গেট এলাকায় জড়ো হয়েছিলেন রাজধানী ও আশপাশের অঞ্চলে প্রতি বছর শীতকালে তীব্র হয়ে ওঠা বিষাক্ত ধোঁয়াশা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপের দাবি জানাতে।

মুখে মাস্ক পরা নেহা নামের এক বিক্ষোভকারী জানান, আমাদের একটাই সমস্যা। সেটা হলো পরিষ্কার বাতাসের।

তিনি আরও বলেন, এই সমস্যা বহু বছর ধরে চলছে, কিন্তু কোনো সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত ভিডিওতে দেখা যায় পুলিশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কারও হাতে প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, শ্বাস নেওয়াই এখন আমাদের মারছে, আবার কেউ স্লোগান দিচ্ছিলেন, আমাদের অধিকার, পরিষ্কার বাতাস চাই—এরপর তাদের পুলিশ ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার (১০ নভেম্বর) দিল্লির বায়ু মান সূচক ছিল ৩৪৫, যা ‘খুব খারাপ’ শ্রেণিতে পড়ে।

পুলিশ জানায়, ইন্ডিয়া গেট এলাকা নির্ধারিত বিক্ষোভস্থল নয়, তাই নিরাপত্তার স্বার্থে স্থানটি খালি করতে বলা হয়। তবে বিরোধী নেতারা পুলিশের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এক্স (সাবেক টুইটার)-এ লিখেছেন, পরিষ্কার বাতাসের অধিকার মানবাধিকারেরই অংশ। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের অধিকার সংবিধান-প্রদত্ত—তাহলে নাগরিকরা যখন নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকার চাইছেন, তখন তাদের অপরাধীর মতো আচরণ করা হচ্ছে কেন?

এদিকে দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী মানজিন্দর সিং সিরসা বলেছেন, সরকার দূষণ কমাতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে।

তিনি এক্স-এ দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, দূষণমুক্ত দিল্লির জন্য আমরা সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ নিচ্ছি। এটি আমাদের সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার।

দিল্লির রাজ্য সরকার বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

সূত্র: রয়টার্স

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।