কম্বোডিয়ার সঙ্গে ‘শান্তিচুক্তি’ স্থগিত করছে থাইল্যান্ড

কম্বোডিয়ার সঙ্গে ‘শান্তিচুক্তি’ স্থগিত করছে থাইল্যান্ড
থাইল্যান্ড ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা প্রতিবেশী কম্বোডিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন সাময়িকভাবে স্থগিত করছে। সীমান্তসংক্রান্ত বিরোধের জেরে এই সিদ্ধান্ত এসেছে। যা চুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র দুই সপ্তাহ পর এমন খবর এলো।
এই চুক্তি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপস্থিতিতে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
সরকারি মুখপাত্র জানান, সিসাকেত প্রদেশে কম্বোডিয়া সীমান্তের কাছে মাইন বিস্ফোরণে কয়েকজন থাই সেনা আহত হওয়ার পরই চুক্তি স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
অন্যদিকে, কম্বোডিয়া জানিয়েছে তারা চুক্তির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ রয়েছে। এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল জুলাই মাসে সীমান্ত সংঘর্ষে ৪০ জনেরও বেশি নিহত হওয়ার পর দুই দেশের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।
থাই প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুল সোমবার (১০ নভেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন,
আমাদের প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত। বাস্তবে নিরাপত্তা হুমকি এখনো কমেনি।
ব্যাংকক পোস্ট জানায়, টহল চলাকালে বিস্ফোরণে আহত এক সেনার পা কেটে ফেলতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অনুতিন মঙ্গলবার হাসপাতালে আহত সৈন্যদের দেখতে যাবেন বলে জানান।
দুই দেশের সীমান্তবিরোধের ইতিহাস শত বছরেরও বেশি পুরোনো, যা শুরু হয় ফরাসি উপনিবেশিক আমলে কম্বোডিয়ার সীমান্ত নির্ধারণের সময়।
এই বিরোধের কারণে অতীতে বহু সংঘর্ষ ঘটেছে। সর্বশেষ সংঘর্ষে প্রায় তিন লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, যা অঞ্চলের স্থিতিশীলতা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম