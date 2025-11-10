সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১০ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
নদীভাঙনের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তহীন লড়াই: রয়টার্সের প্রতিবেদন
দেশের উত্তর প্রান্তের বালুময়, অনিরাপদ চরগুলো সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। মানুষ ঘর বানায়, আবার নদী এসে সব কেড়ে নেয়। বাংলাদেশ বিশ্বের মোট কার্বন নিঃসরণের অর্ধ শতাংশেরও কম দায় বহন করলেও, জলবায়ু বিপর্যয়ের সবচেয়ে ভয়ানক পরিণতি ভোগ করছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে প্রতি সাতজন বাংলাদেশির একজন জলবায়ুজনিত দুর্যোগে বাস্তুচ্যুত হতে পারে।
দিল্লির লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণে নিহত ৮
দিল্লির লালকেল্লার কাছে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ৮ জন নিহত এবং ৬ জন আহত হয়েছেন। সোমবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় একটি গাড়িতে এই উচ্চক্ষমতার বিস্ফোরণ ঘটে। এরপর আশপাশের তিন থেকে চারটি গাড়িতেও আগুন ধরে যায় এবং সেগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর দিল্লি, উত্তর প্রদেশ ও মুম্বাইয়ে উচ্চ সতর্কতা
দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণের পর রাজধানীজুড়ে উচ্চ সতর্কতা (হাই অ্যালার্ট) জারি করেছে পুলিশ। উত্তরপ্রদেশেও নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের মহাপরিদর্শক (ডিজিপি) রাজ্যের সব জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন সংবেদনশীল ধর্মীয় স্থান, সীমান্ত এলাকা ও গুরুত্বপূর্ণ জেলাগুলোতে নিরাপত্তা বাড়াতে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে ২০০০ ডলার লভ্যাংশ দেওয়ার ঘোষণা ট্রাম্পের
বিদেশি পণ্যে আরোপিত শুল্ক থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে অন্তত দুই হাজার ডলার করে ‘লভ্যাংশ’ (ডিভিডেন্ড) দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প
ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের আগে সৌদির বার্তা: ‘ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা চাই’
চলতি মাসে ওয়াশিংটন সফরে যাচ্ছেন সৌদির ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস)। সফরকালে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। তবে সৌদি যুবরাজ যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেলেও ইসরায়েলের সঙ্গে সহসাই সম্পর্ক স্থাপন হচ্ছে না বলে ইঙ্গিত দিয়েছে রিয়াদ। তারা বিশেষ বার্তায় জানিয়েছে, আগে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা চাই, তারপর ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক।
বায়ুদূষণ নিয়ে দিল্লিতে উত্তেজনা, বেশ কয়েকজন আটক
ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া গেট এলাকায় এক বিরল বায়ুদূষণবিরোধী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় তাদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। এক পর্যায়ে সেখান থেকে ডজনখানেক বিক্ষোভকারীকে আটক করে পুলিশ।
বিশ্ব বাজারে ফের বাড়লো সোনার দাম
ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্পট গোল্ডের দাম ২ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্সে ৪ হাজার ৭৯ ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা ২৭ অক্টোবরের পর থেকে সর্বোচ্চ। ডিসেম্বর ডেলিভারির জন্য মার্কিন সোনার ফিউচার ১ দশমিক ৯ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্সে ৪ হাজার ৮৭ দশমিক ৮০ ডলারে দাঁড়িয়েছে। (১ আউন্স= প্রায় ২ দশমিক ৪৩ ভরি)
সংবিধান সংশোধনে পাকিস্তানে চলছে ভোটগ্রহণ, বিরোধীদের প্রতিবাদ
পাকিস্তানের সেনেটে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই সংবিধানের ২৭তম সংশোধনী বিল নিয়ে ভোটগ্রহণ চলছে। এই সংশোধনীর লক্ষ্য দেশের সেনাবাহিনী ও বিচারব্যবস্থায় বড় ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন আনা। বিরোধীদলীয় সদস্যরা তীব্র বিক্ষোভ জানিয়ে বিলের কপি ছিঁড়ে ফেলেন।
নেপালের অভ্যুত্থানে সহিংসতার অভিযোগে গ্রেফতার ৪০০ জনেরও বেশি
চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ঘটে যাওয়া নেপালের অভ্যুত্থানে সহিংসতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ৪০০ জনেরও বেশি মানুষকে। বিক্ষোভ চলাকালে হত্যাকাণ্ড, ভাঙচুরসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে এখন পর্যন্ত ৪২৩ জনকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ। সোমবার (১০ নভেম্বর) প্রকাশিত সরকারি তথ্যে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
উইঘুর নারীকে চীনে পাঠিয়ে দিলো জার্মানি, প্রশাসনিক ভুল বলে দাবি
এক চরম প্রশাসনিক ভুলের কারণে এক উইঘুর নারীকে তুরস্কের পরিবর্তে ভুলবশত চীনে পাঠিয়ে দিয়েছে জার্মানি- এমন ঘটনা কেন্দ্র করে দেশটিতে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে। মানবাধিকারকর্মীরা একে বলেছেন ‘বড় ধরনের প্রশাসনিক ব্যর্থতা’, যা ওই নারীর প্রাণকেও বিপন্ন করতে বসেছিল।
এসএএইচ