  2. আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলের সংসদে ‘সন্ত্রাসবাদীদের মৃত্যুদণ্ড’ বিলের প্রথম অনুমোদন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৮ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
ইসরায়েলের সংসদে ‘সন্ত্রাসবাদীদের মৃত্যুদণ্ড’ বিলের প্রথম অনুমোদন
ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থী নেতা জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গাভির/ ছবি : এএফপি

ইসরায়েলে ‘সন্ত্রাসবাদীদের মৃত্যুদণ্ড’ দিতে প্রস্তাবিত বিলটি প্রথম ধাপে সহজেই উতরে গিয়েছে। ইসরায়েলি সংসদ নেসেটে এ বিলের পক্ষে ৩৯ ভোট এবং বিপক্ষে ১৬ ভোট পড়ায় প্রথম ধাপে তা অনুমোদিত হয়েছে। বিলটি আইনে পরিণত হতে হলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠেও পাস হতে হবে।

সোমবার (৩ নভেম্বর) এ বিলটি উত্থাপন করেছেন ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থী নেতা জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গাভির। মূলত ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলোর কর্মীদের আইনীভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে ইসরায়েলের সংসদীয় কমিটি এমন বিল উত্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে।

আইন অনুযায়ী, সন্ত্রাসবাদী যদি হত্যার মত অপরাধ সংঘটিত করে যা জাতিগত বিদ্বেষ বা জনগণের প্রতি ঘৃণায় প্ররোচিত এবং অপরাধীর উদ্দেশ্য যদি ইসরায়েল রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বুঝায় তাহলে তাকে বাধ্যতামূলক মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। আইনটি বিকল্প বা ন্যায়বিচারীর ছাড়ের অধিকার ছাড়াই প্রয়োগ হবে।

এ মৃত্যুদণ্ড ধার্য করতে বেশিরভাগ বিচারকের সমর্থন প্রয়োজন হবে। তবে রায় কার্যকর হলে সন্ত্রাসীর সাজা কমানো যাবে না।

বেন গাভির সোমবার (৩ নভেম্বর) বলেছেন, এই আইনে কোনো রকম ছাড় দেওয়া হবে না। যেকোনো সন্ত্রাসবাদী যারা হত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদের জানতে হবে তাদের জন্য একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

জানা গেছে, ইসরায়েলের হোস্টেজ কোঅর্ডিনেটর গাল হারিশ এবং প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই বিলের পক্ষে রয়েছেন।

এই বিলের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে হামাস । তাদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এটি দুর্বৃত্ত জায়োনিস্ট দখলদারের কুৎসিত ফ্যাসিবাদী মুখ এবং আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। হামাস আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কাছে তাত্ক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

সূত্র : আল-জাজিরা
কেএম

