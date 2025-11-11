ইসলামাবাদে প্রাণঘাতী হামলা: ভারতকে দায়ী করলো পাকিস্তান

ইসলামাবাদে প্রাণঘাতী হামলা: ভারতকে দায়ী করলো পাকিস্তান
পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে জেলা ও সেশন কোর্ট ভবনের বাইরে মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) এক আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ১২ জন নিহত এবং ৩৬ জন আহত হয়েছেন। এই প্রাণঘাতী হামলার জন্য ‘ভারত-সমর্থিত সন্ত্রাসীদের’ দায়ী করেছে পাকিস্তান সরকার।
পাকিস্তানি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নাকভি সাংবাদিকদের জানান, স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ৩৯ মিনিটে একটি ‘আত্মঘাতী বিস্ফোরণ’ ঘটেছে। এতে ১২ জন নিহত ও আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ হাসপাতালে যোগাযোগ রাখছেন।
হামলা কীভাবে হলো তার বিবরণ দিয়ে নাকভি বলেন, হামলাকারী কোর্ট ভবনের বাইরে প্রায় ১২ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল। সে প্রথমে কোর্টের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হওয়ায় একটি পুলিশ যানকে লক্ষ্য করে বিস্ফোরণ ঘটায়।
তিনি বলেন, আজকের এই বিস্ফোরণকে আমরা কেবল একটি সাধারণ ঘটনারূপে নিচ্ছি না। নির্দিষ্ট সময় ও ফেডারেল রাজধানী টার্গেট হওয়ার কারণে এর অনেকখানি বার্তা রয়েছে।
ভারতকে দোষারপ
ইসলামাবাদে হামলার কড়া নিন্দা জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, ভারতীয় সমর্থনে সক্রিয় ফিতনা-আল-খারিজ এই হামলা করেছে। তিনি নিহতদের স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন ও আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।
শাহবাজ বলেন, দোষীদের যেভাবেই হোক ধরে এনে ন্যায্য বিচারের মুখোমুখি করা হবে। তার বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আফগানিস্তান থেকে সক্রিয় থাকা ভারতীয় প্ররোচনায় তৎপর খারিজেরা ওয়ানায় নির্দোষ শিশুদের ওপরও হামলা চালিয়েছে।বিশ্বের উচিত এমন কূটনৈতিক ষড়যন্ত্রের নিন্দা করা।
বিবৃতিতে এই দুটি হামলাকে ‘আঞ্চলিক পর্যায়ে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট উদাহরণ’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
পাকিস্তান ফিতনা-আল-খারিজ বলতে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) বা পাকিস্তানি তালেবানকে বোঝায়। আর ফিতনা-আল-হিন্দুস্তান বলতে বেলুচিস্তানের বিদ্রোহীদের ইঙ্গিত করে।
অন্যদিকে, পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আত্তাউল্লা তারার বলেছেন, আফগান মাটির ব্যবহার বা সহায়তা ছাড়া এমন হামলা সম্ভব না। তিনি জিও নিউজকে বলেন, যখনই আমরা সন্ত্রাসী বা তাদের পরিচারকদের গ্রেফতার করি, দেখা যায় তাদের মধ্যে আফগান নাগরিকও আছেন।
তিনি দাবি করেন, এই হামলার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক রয়েছে।
এ বিষয়ে ভারতের পক্ষ থেকে এখনো কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে নয়াদিল্লি বরাবরই পাকিস্তানের এ ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে।
