এরদোয়ান বিরোধী ইমামোগলুর বিরুদ্ধে ১৪২ অভিযোগ, ২৪৩০ বছর কারাদণ্ডের দাবি
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোয়ানের কট্টর সমালোচনাকারী ইস্তানবুলের সাবেক মেয়র একরেম ইমামোগলুকে ১৪২টি অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার(১১ নভেম্বর) তুরস্কের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করা হয়েছে। এসব অভিযোগ প্রমাণিত হলে ইমামোগলুর কয়েক'শ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।
তুরস্কের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইমামোগলুর সর্বোচ্চ ২,৪৩০ বছরের কারাদণ্ড দাবি করেছে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা।
প্রায় ৪,০০০ পৃষ্ঠার অভিযোগপত্রে ইমামোগলুকে অপরাধমূলক সংগঠন পরিচালনা, ঘুষ, জালিয়াতি, অর্থ লন্ডারিং, প্ররোচনা এবং টেন্ডার রিগিংসহ বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়েছে, ইমামোগলু একটি বিস্তৃত অপরাধ চক্রের প্রধান। এ চক্রের ওপর তার প্রভাব একটি অক্টোপাসের মতো বিস্তৃত ছিল।
এরদোয়ানের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ইমামোগলুর গ্রেফতারিতে তুরস্কে চূড়ান্ত রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা গেছে। এছাড়াও কয়েক দফায় ব্যাপক বিক্ষোভ করেছেন ইমামোগলুর সমর্থকেরা।
সূত্র : এএফপি
কেএম