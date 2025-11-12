এবার মার্কিনিদের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় বন্ধ করলো যুক্তরাজ্য

এবার মার্কিনিদের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় বন্ধ করলো যুক্তরাজ্য
ক্যারিবীয় সাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর ধারাবাহিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় বন্ধ করেছে যুক্তরাজ্য। মাদকবিরোধী অভিযানের নামে হওয়া এসব হামলা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করছে বলে এমন পদক্ষেপ নিয়েছে যুক্তরাজ্য।
যুক্তরাজ্যের এই সিদ্ধান্তকে মার্কিন-ব্রিটিশ সম্পর্কের জন্য বড় পদক্ষেপ। যুক্তরাজ্যের দীর্ঘদিনের মিত্র ও প্রধান গোয়েন্দা সহযোগী যুক্তরাষ্ট্র। তাই তথ্য বিনিময় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত তাদের সম্পর্কের ফাটল হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন-এর তথ্য মতে, বহু বছর ধরে ক্যারিবীয় দ্বীপাঞ্চলের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মার্কিন কোস্টগার্ডকে মাদকবাহী সন্দেহভাজন নৌযানগুলোর অবস্থান জানিয়ে আসছিল যুক্তরাজ্য। এরকম তথ্যের ভিত্তিতে মার্কিন বাহিনী নৌযানগুলো থামিয়ে তল্লাশি চালিয়ে ও আটক করে মাদক জব্দ করত।
কিন্তু চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্র এসব নৌযানে প্রাণঘাতী হামলা শুরু করে। এসব হামলায় এ পর্যন্ত ৭৬ জন নিহত হয়েছে। যুক্তরাজ্যের মতে এগুলো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড। ব্রিটিশ গোয়েন্দা তথ্য এসব হামলার লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যবহার হচ্ছে এমন আশঙ্কা থেকে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় বন্ধ করা হয়েছে।
জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ফল্কার টার্ক-ও এক মাস আগে এই হামলাগুলোকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড আখ্যা দিয়েছেন। ব্রিটেনও এই মূল্যায়নের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।
মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর (পেন্টাগন) সিএনএনকে জানিয়েছে, তারা গোয়েন্দা বিষয় নিয়ে মন্তব্য করে না।
আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি— মাদক চোরাচালানকারীরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তাৎক্ষণিক হুমকি। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে তা অগ্রহণযোগ্য। হামলার শিকার অনেক নৌযান স্থির অবস্থায় ছিল।
এ হামলার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর পদত্যাগের প্রস্তাব দিয়েছেন মার্কিন সাউদার্ন কমান্ড-এর প্রধান অ্যাডমিরাল অ্যালভিন হোলসি। বলে সিএনএন জানায়।
অন্যদিকে, কানাডাও যুক্তরাষ্ট্র থেকে দূরত্ব বজায় রাখছে। দেশটি মার্কিন কোস্টগার্ডের সঙ্গে অপারেশন ক্যারিবিয়ান নামের মাদকবিরোধী অভিযানে অংশ নিচ্ছে। তবে তারা জানিয়েছে, তাদের গোয়েন্দা তথ্য কোনোভাবেই মারাত্মক হামলায় ব্যবহার করা যাবে না।
এর আগে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোও ঘোষণা দেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের হামলা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তার দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর গোয়েন্দা যোগাযোগ স্থগিত রাখবেন।
কেএম