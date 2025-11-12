উত্তর গাজার গুরুত্বপূর্ণ ক্রসিং খুলে দিলো ইসরায়েল

উত্তর গাজার গুরুত্বপূর্ণ ক্রসিং খুলে দিলো ইসরায়েল
ইসরায়েল জানিয়েছে যে, জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত মানবিক সহায়তা প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য বুধবার (১২ নভেম্বর) তারা উত্তর গাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রসিং খুলে দিয়েছে। খবর আল জাজিরার।
ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে বেসামরিক বিষয়ক তত্ত্বাবধানকারী ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্থা কোগ্যাট সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে লিখেছে, আজ জিকিম ক্রসিংটি গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তা ট্রাক প্রবেশের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।
বার্তা সংস্থা এএফপির পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে, কোগ্যাট-এর এক মুখপাত্র বলেন, দক্ষিণ গাজায় কেরেম শালোম ক্রসিংয়ের মতো এই ক্রসিংটি এখন স্থায়ীভাবে খোলা থাকবে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ওই ক্রসিং দিয়েই বেশিরভাগ সহায়তা প্রবেশ করেছে।
এদিকে যুদ্ধবিরতির পরেও গাজায় দেড় হাজারের বেশি ভবন ধ্বংস করেছে ইসরায়েল। বিবিসি ভেরিফাইয়ের পর্যালোচনা করা স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা গেছে, গত ১০ অক্টোবর হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে গাজার যেসব এলাকায় ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণ ছিল সেখানে দেড় হাজারের বেশি ভবন ধ্বংস করেছে দখলদার বাহিনী।
গত ৮ নভেম্বর সর্বশেষ তোলা ছবিতে দেখা গেছে যে, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) নিয়ন্ত্রিত পুরো এলাকা এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ধ্বংস করা হয়েছে।
ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অনেক বিশেষজ্ঞ যুক্তি দিয়েছেন যে, এভাবে ভবন ধ্বংস করা যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, কাতার এবং তুরস্কের মধ্যস্থতায় হওয়া যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী লঙ্ঘন করতে পারে। তবে আইডিএফের এক মুখপাত্র বিবিসি ভেরিফাইকে বলেছেন যে, তারা যুদ্ধবিরতি কাঠামো অনুসারে কাজ করছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজার জন্য ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনা যুদ্ধবিরতির ভিত্তি বলছে, বিমান এবং কামান দিয়ে বোমাবর্ষণসহ সব সামরিক অভিযান স্থগিত করা হবে। তিনি তখন থেকেই বারবার বলে আসছেন যে, যুদ্ধ শেষ।
