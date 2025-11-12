সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১২ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
গাজায় যুদ্ধবিরতির পরেও ১৫০০ ভবন ধ্বংস করেছে ইসরায়েল
যুদ্ধবিরতির পরেও গাজায় দেড় হাজারের বেশি ভবন ধ্বংস করেছে ইসরায়েল। বিবিসি ভেরিফাইয়ের পর্যালোচনা করা স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা গেছে, গত ১০ অক্টোবর হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে গাজার যেসব এলাকায় ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণ ছিল সেখানে দেড় হাজারের বেশি ভবন ধ্বংস করেছে দখলদার বাহিনী। খবর বিবিসির।
দিল্লি বিস্ফোরণ/ পাকিস্তানকে দোষারোপে ভারত এবার এত সতর্ক কেন?
দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়ে পাকিস্তানকে দোষারোপে ভারত এবার যথেষ্ট সতর্ক। গত মে মাসে পাকিস্তানের সঙ্গে চারদিনের সংঘর্ষের পর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে ভারতে যে কোনো সন্ত্রাসী হামলাকে তার সরকার ‘যুদ্ধ ঘোষণা’ হিসেবে গণ্য করবে। কিন্তু গত সোমবার (১০ নভেম্বর) দিল্লির লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ১৩ জন নিহত হওয়ার পরও ভারত এবার সেই আগ্রাসী অবস্থান থেকে দূরে রয়েছে।
দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর কাশ্মীরে ব্যাপক ধরপাকড়, আটক কয়েকশ
দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর কাশ্মীরে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেছে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী। এরই মধ্যে অঞ্চলটিতে দুই শতাধিক স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে, আটক করা হয়েছে কয়েকশ সন্দেহভাজনকে।
লিবিয়া উপকূলে নৌকাডুবিতে নিখোঁজ ৪২ অভিবাসনপ্রত্যাশী
লিবিয়া উপকূলে নৌকাডুবিতে নিখোঁজ রয়েছেন ৪২ অভিবাসনপ্রত্যাশী। তাদের সবার মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)। নিখোঁজদের মধ্যে ২৯ জন সুদান, আটজন সোমালিয়া, তিনজন ক্যামেরুন ও দুজন নাইজেরিয়ার নাগরিক।
বিবিসির বিরুদ্ধে ট্রাম্প ১০০ কোটি ডলারের মামলা করলে জিতবে কে?
বিবিসির বিরুদ্ধে ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের মামলা করার হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অভিযোগ, বিবিসি ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিল দাঙ্গা চলাকালে ট্রাম্পের এক ভাষণের ‘ভুলভাবে সম্পাদিত’ অংশ প্রচার করেছে, যা প্রতিষ্ঠানটি পরে স্বীকারও করেছে। এরপরও বিবিসির বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ডলারের (প্রায় ৭৬ কোটি পাউন্ড) মানহানি মামলার হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প।
দুর্নীতি মামলায় নেতানিয়াহুকে ক্ষমা করতে চিঠি পাঠালেন ট্রাম্প
দুর্নীতি মামলায় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ক্ষমা করে দিতে চিঠি পাঠিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার (১২ নভেম্বর) ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ ট্রাম্পের এই চিঠি পেয়েছেন বলে জানা গেছে।
বিশ্বজুড়ে কী ঘটবে যদি আগামী শুক্রবার জাতিসংঘ বিলুপ্ত হয়ে যায়!
প্রতিষ্ঠার ৮০ বছর পেরিয়ে জাতিসংঘ এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আন্তর্জাতিক আইন, মানবিক সহায়তা, শান্তিরক্ষা, কূটনীতি, সবখানেই রয়েছে এই সংগঠনের ভূমিকা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলা থেকে শুরু করে যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে সহায়তা পর্যন্ত জাতিসংঘের প্রভাব বিস্তৃত।
আজারবাইজান সীমান্তে তুরস্কের সামরিক বিমান বিধ্বস্ত, ২০ সেনা নিহত
জর্জিয়া-আজারবাইজান সীমান্তের কাছে তুরস্কের সামরিক কার্গো বিমান সি-১৩০ বিধ্বস্তের ঘটনায় বিমানে থাকা ২০ জন সেনার সবাই নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার(১১ নভেম্বর) আজারবাইজানের গাঞ্জা শহর থেকে উড্ডয়নের পরপরই বিমানটি রাডার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সিগনাঘি এলাকায় বিধ্বস্ত হয়।
মার্কিন হামলার শঙ্কায় সশস্ত্র বাহিনীকে প্রস্তুত করছে ভেনেজুয়েলা
ভেনেজুয়েলা সরকার জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো ধরনের হামলা সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে প্রস্তুত রাখছে। মঙ্গলবার ভেনেজুয়েলার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভ্লাদিমির পাদ্রিনো এক বিবৃতিতে বলেন, এই প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে, স্থল, আকাশ, নৌ, নদী এবং ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপক মোতায়েন। পাশাপাশি পুলিশ, মিলিশিয়া এবং নাগরিক ইউনিটের অংশগ্রহণও থাকছে।
এরদোয়ান বিরোধী ইমামোগলুর বিরুদ্ধে ১৪২ অভিযোগ, ২৪৩০ বছর কারাদণ্ডের দাবি
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোয়ানের কট্টর সমালোচনাকারী ইস্তানবুলের সাবেক মেয়র একরেম ইমামোগলুকে ১৪২টি অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার(১১ নভেম্বর) তুরস্কের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করা হয়েছে। এসব অভিযোগ প্রমাণিত হলে ইমামোগলুর কয়েক'শ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।
কেএএ/