পেরুতে ডাবল-ডেকার বাস খাদে পড়ে নিহত ৩৭
পেরুতে একটি যাত্রীবাহী ডাবল-ডেকার বাস খাদে পড়ে যাওয়ার ঘটনায় কমপক্ষে ৩৭ জন নিহত হয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বুধবার দক্ষিণ পেরুর একটি পিকআপ ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষের পর একটি ডাবল-ডেকার বাস খাদে পড়ে যায়। এতে কমপক্ষে ৩৭ জন নিহত এবং ২৪ জন আহত হয়েছেন। খবর এএফপির।
দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশটি প্রায় সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। পেরুকে চিলির সঙ্গে সংযুক্তকারী পানামেরিকানা সুর মহাসড়কের একটি অংশে ভোরের দিকে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে।
আরেকুইপার আঞ্চলিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপক ওয়ালথার ওপোর্তো বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, আমাদের কাছে ৩৭ জনের নিহত হওয়ার খবর এসেছে এবং আহত হয়েছে ২৪ জন।
দুর্ঘটনায় কয়েকজন গুরুতর আহত হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।
লামোসাস কোম্পানি পরিচালিত ডাবল-ডেকার বাসটি মঙ্গলবার রাতে কারাভেলি প্রদেশের চালা শহর থেকে ছেড়ে পেরুর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আরেকুইপার দিকে যাচ্ছিল।
বাসটিতে শিশু ও বয়স্কসহ ৬০ জনেরও বেশি যাত্রী ছিলেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, বাঁক নেওয়ার সময় পিকআপটির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের পর বাসটি প্রায় ২০০ মিটার (৬৫০ ফুট) গভীর খাদে পড়ে যায়।
টিটিএন