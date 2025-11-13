  2. আন্তর্জাতিক

ইতিহাসের দীর্ঘতম অচলাবস্থা অবসানে বিলে স্বাক্ষর করলেন ট্রাম্প

প্রকাশিত: ০৯:৪৭ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
ডোনাল্ড ট্রাম্প/ফাইল ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দীর্ঘ সময় ধরে চলা সরকারি অচলাবস্থার অবসানে বিলে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফলে মার্কিন সরকারের কার্যক্রম পুনরায় চালু হতে আর কোনো বাঁধা থাকছে না। খবর বিবিসির।

এই বিলে স্বাক্ষর করার ঠিক আগ মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এর চেয়ে ভালো অবস্থায় কখনো ছিল না।

তিনি বলেন, এটি একটি দুর্দান্ত দিন। এই বিল স্বাক্ষরের মাধ্যমে সরকারি কর্মীদের কাজে ফিরিয়ে আনা হবে, ফেডারেল সংস্থা, কর্মসূচি এবং বিভাগগুলোর জন্য তহবিল সরবরাহ করা হবে এবং গত ১ অক্টোবর শাটডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে বেতন না পাওয়া লাখ লাখ কর্মীর বেতন পরিশোধ করা হবে।

৪৩ দিন ধরে চলা এই শাটডাউন ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে ঘটে যাওয়া ৩৫ দিনের পূর্ববর্তী শাটডাউনের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শাটডাউনের জন্য ডেমোক্র্যাটদের সমালোচনা করে মার্কিনিদের এই মুহূর্তটি মনে রাখার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমি আমেরিকান জনগণকে বলতে চাই, আমরা যখন মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিকে এগিয়ে আসছি তখন আপনারা এটি ভুলে যাবেন না। তিনি বলেন, ডেমোক্র্যাটরা লাখ লাখ মার্কিনিকে কষ্ট দিতে পেরে খুশি।

