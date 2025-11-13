১০ বছরের মধ্যে ঘরে ঘরে থাকবে রোবট
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) রোবটিকস জগতে আমূল পরিবর্তন আনার ফলে আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যেই ঘরে ঘরে রোবটের ব্যবহার দেখা যাবে। ভবিষ্যতে রোবটকে মানুষ নিজের ক্ষমতা বাড়ানোর যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে।
পর্তুগালের লিসবনে আয়োজিত ওয়েব সামিট প্রযুক্তি সম্মেলনে ইউরোনিউজ নেক্সট কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেছেন বোস্টন ডাইনামিকসের প্রধান নির্বাহী রবার্ট প্লেইটার।
এ সম্মেলনে রোবট কুকুর স্পট এর জন্য বিখ্যাত মার্কিন কোম্পানি বোস্টন ডাইনামিকস এবার তাদের নতুন রোবট অ্যাটলাস প্রদর্শন করেছে।
প্লেইটার জানিয়েছেন, এই রোবটের আছে অতিমানবীয় শক্তি এবং এমন এক গতিশীলতা যা তাকে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরতে সাহায্য করে। বর্তমানে এটি মূলত শিল্প কারখানায় ভারী মালামাল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের জন্য তৈরি করা হচ্ছে। তবে ভবিষ্যতে এই রোবট বুদ্ধিমত্তা অর্জন করবে এবং কাউকে ঝুঁকিতে না ফেলে নিজে থেকেই সমস্যার সমাধান করতে পারবে।
রোবট প্রোগ্রামিং পদ্ধতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বড়ো পরিবর্তন এনেছে। আগে রোবটকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য প্রকৌশলীদের উচ্চ পর্যায়ের পদার্থবিজ্ঞান বুঝতে হতো। এখন রোবটগুলো বাস্তব জগতে নয়, বরং ভার্চুয়াল সিমুলেশনে প্রশিক্ষিত হয়।
প্লেইটার বলেছেন, আমরা ২০ বছর সময় নিয়েছি রোবটকে সঠিকভাবে হাঁটতে শেখাতে। আর এখন সেটাই সবচেয়ে সহজ অংশ। কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জ এখনো বাকি। নতুন প্রজন্মের রোবটগুলোকে এখন শুধু হাঁটতে নয় বরং পরিবেশ বোঝা, নিজেকে নিরাপদ রাখা এবং জটিল কাজে দক্ষভাবে চলাচল করা শিখতে হবে।
রোবোটিকসের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হলো নিরাপত্তা। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে,এআই নির্ভর চ্যাটবট এখনো সাধারণ ব্যবহারের জন্য নিরাপদ নয় যদিও শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত শারীরিক রোবটগুলো নিরাপদ কাজের পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করছে।
প্লেইটার বলেন, রোবটদের জন্য নতুন নিরাপত্তা মানদণ্ড তৈরি করা জরুরি। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো রোবট সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় বন্ধ করে দেওয়া হয়, তা হতে পারে মারাত্মক বিপজ্জনক।
তাই তার মতে, আমাদের নিরাপত্তা ধারণা নতুনভাবে ভাবতে হবে যাতে রোবট সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং সবার জন্য নিরাপদ হয়।
কে এম