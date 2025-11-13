  2. আন্তর্জাতিক

নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পারলেন না ভুয়া ‘ভবিষ্যৎ বক্তা’, পুলিশের হাতে ধরা

প্রকাশিত: ০৭:৩২ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
ভুয়া ‘ভবিষ্যৎ বক্তা’ গ্রেফতার/ ছবি: এনএসডব্লিউ পুলিশ

নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পারলেন না ভুয়া ‘ভবিষ্যৎ বক্তা’ নারী। প্রতারণার অভিযোগে তিনি ধরা পড়েছেন পুলিশের হাতে। শুধু তিনিই নন, গ্রেফতার করা হয়েছে তার মেয়েকেও। সম্প্রতি এই ঘটনা ঘটেছে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে।

অভিযোগ রয়েছে, এই মা-মেয়ে ভিয়েতনামি বংশোদ্ভূত ‘দুর্বল’ ও সহজ-সরল মানুষদের লক্ষ্য করে প্রায় সাত কোটি অস্ট্রেলীয় ডলার হাতিয়ে নিয়েছেন।

পুলিশ জানায়, ৫৩ বছর বয়সী ওই নারী ও তার ২৫ বছর বয়সী মেয়ে গত বুধবার (১২ নভেম্বর) সিডনির ডোভার হাইটস থেকে গ্রেফতার হন। মা-মেয়ে দুজনই একটি ‘অত্যন্ত সুসংগঠিত আর্থিক প্রতারণা ও অর্থপাচার চক্রের’ সদস্য ছিলেন বলে দাবি করেছে পুলিশ।

‘ভবিষ্যৎ বক্তা’ হিসেবে পরিচয় দেওয়া ওই নারী তার ক্লায়েন্টদের বলতেন, তাদের ভবিষ্যতে একজন বিলিয়নিয়ার আসবেন, যিনি অর্থনৈতিক সহায়তা করবেন। তবে ‘সেই ভাগ্যবান সময় দ্রুত আনতে’ হলে তাদের ঋণ নিতে হবে। এই কৌশলে তিনি বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেন।

পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, ওই নারী ভিয়েতনামি সম্প্রদায়ের একজন প্রভাবশালী ও বিশ্বাসযোগ্য সদস্য ছিলেন। তার বহু ক্লায়েন্ট আর্থিক সংকটে ছিলেন, যা কাজে লাগিয়ে তিনি প্রতারণা চালাতেন।

তার বিরুদ্ধে মোট ৩৯টি অভিযোগ আনা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে অপরাধী চক্র পরিচালনা ও প্রতারণার মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা আদায়ের অভিযোগ। মেয়ের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে সাতটি অভিযোগ, যার মধ্যে অপরাধের অর্থ লেনদেন ও অপরাধী গোষ্ঠীর সদস্য হওয়া অন্তর্ভুক্ত।

বুধবার ভোরে পরিচালিত অভিযানে পুলিশ তাদের প্রাসাদসম বাড়ি থেকে আর্থিক কাগজপত্র, মোবাইল ফোন, বিলাসবহুল ব্যাগ, ৪০ গ্রাম সোনার বার এবং ৬ হাজার ৬০০ অস্ট্রেলীয় ডলারের ক্যাসিনো টোকেন উদ্ধার করে।

তদন্তে জানা যায়, এই চক্রের বিরুদ্ধে ২৫ কোটি অস্ট্রেলীয় ডলার পর্যন্ত ব্যাংক প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। তারা ‘ঘোস্ট কার’ নামে ভুয়া বিলাসবহুল গাড়ির ঋণ দেখিয়ে অর্থ তোলার পাশাপাশি দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যাংক কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় একাধিক সম্পত্তি কিনেছে।

পুলিশের আর্থিক অপরাধ ইউনিটের প্রধান গোর্ডন আরবিনজা বলেন, যা শুরু হয়েছিল একটি গাড়ি ঋণ প্রতারণার তদন্ত হিসেবে, তা এখন অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ আর্থিক অপরাধচক্রের সন্ধানে পরিণত হয়েছে।

এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত এক ডজনেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ‘পেশাদার সহযোগী’ হিসেবে শনাক্ত আরও কয়েকজন আইনজীবী, হিসাবরক্ষক ও সম্পত্তি উন্নয়নকারীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি অভিযান চালানো হবে।

সূত্র: বিবিসি
