ভিডিও ভাইরাল
মঞ্চে মুখ থুবড়ে পড়লো রাশিয়ার রোবট ‘এআইডল’
রাশিয়ার প্রথম মানব স্বরূপ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবটের নাম ‘এআইডল’। এ রোবট মঞ্চে আত্মপ্রকাশের পর কয়েক সেকেন্ড হেঁটে মঞ্চের মধ্যেই বিকল হয়ে পড়ে যায়।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) মস্কোতে এক প্রযুক্তি ফোরামে ১ দশমিক ৭ মিটার লম্বা এই রোবটটি উন্মোচন করা হয়। এ রোবটটি রাশিয়ার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবট প্রযুক্তিতে অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে প্রদর্শিত হচ্ছিল।
কিন্তু প্রদর্শনী শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই রোবটটি হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। ফলে অনুষ্ঠানটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। আয়োজকরা দ্রুত মঞ্চে পর্দা টেনে ভুলটি আড়াল করার চেষ্টা করেন।
‘এআইডল’ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ভ্লাদিমির ভিতুখিন জানিয়েছেন, রোবটটির ভারসাম্য ও নড়াচড়ার অ্যালগরিদমে ‘ক্যালিব্রেশন ত্রুটি’ থাকায় এমনটি ঘটেছে।
সূত্র : দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট
কেএম