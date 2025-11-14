  2. আন্তর্জাতিক

গাজায় প্রবল বৃষ্টির কারণে বন্যা ঝুঁকিতে ৯ লাখ মানুষ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪০ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
তাঁবুর সামনে জমে থাকা বৃষ্টির পানি/ ছবি : আনাদোলু এজেন্সি

গাজা উপত্যকার লাখো বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনির দুর্ভোগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) ভোরে বৃষ্টি ও শীতল বাতাসসহ শক্তিশালী আবহাওয়াগত নিম্নচাপ গাজা উপত্যকায় আঘাত হেনেছে। প্রবল ঝড়ের কারণে গাজার ৯ লাখের বেশি উদ্‌বাস্তু বন্যার ঝুঁকিতে রয়েছে এবং তাঁবু ও আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ধসে পড়েছে।

ফিলিস্তিনি আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, একটি নিম্নচাপ ও তুলনামূলকভাবে ঠান্ডা বায়ুপ্রবাহ ফিলিস্তিনজুড়ে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে যা ভারী বৃষ্টি ও কোথাও কোথাও বজ্রপাতসহ ঝড়ের সৃষ্টি করতে পারে।

বন্যা ও তাঁবু ভেঙে পড়ার ঝুঁকি এড়াতে জরুরি সতর্কতা জারি করেছে গাজা সিভিল ডিফেন্স। তাঁবুতে থাকা বাস্তুচ্যুত মানুষদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। ঝড়ো আবহাওয়ার কারণে দুর্বল তাঁবু, স্বল্পসংখ্যক ব্যাবহারিক জিনিসপত্র এবং খাদ্যসামগ্রী ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

গাজার মিডিয়া অফিস জানিয়েছে, আবহাওয়াজনিত ক্ষতি ও ইসরায়েলি বোমাবর্ষণের কারণে বর্তমানে ১৩৫,০০০ বাস্তুচ্যুতির তাঁবুর মধ্যে ৯৩ শতাংশ অর্থাৎ ১২৫,০০০টির বাসযোগ্য অবস্থা নেই।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৬৯ হাজার ১৮৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১ লাখ ৭০ হাজার ৬৯৮ জন আহত হয়েছে।

সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি
