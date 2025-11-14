জাতিসংঘের প্রতিবেদন
যুদ্ধবিরতি ভেঙে লেবাননে ১১৪ জনকে হত্যা করেছে ইসরায়েল
২০২৪ সালের নভেম্বরে লেবাননের সঙ্গে হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ১১৪ জন বেসামরিক মানুষকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। জাতিসংঘের মানবাধিকার দফতর (ওএইচসিএইচআর) এ তথ্য জানিয়েছে।
জাতিসংঘ মানবাধিকার দফতরের মুখপাত্র থামিন আল-খিতান তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, দক্ষিণ লেবাননের বিভিন্ন গ্রামে ইসরায়েলের বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে এবং যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পরও বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।
তিনি আরও বলেন, বেসামরিক মানুষের ওপর চলমান এই প্রাণঘাতী প্রভাব অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে এ অঞ্চলের মানুষ অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করছে।
আল-খিতান আরও জানিয়েছেন, শত্রুতাপূর্ণ কার্যক্রম বন্ধের চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইন—উভয়ের প্রতি জরুরি ভিত্তিতে সম্মান দেখানো প্রয়োজন।
জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ইসরায়েলের হামলায় লেবাননে এখন পর্যন্ত ৪,০০০-এর বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন এবং প্রায় ১৭,০০০ জন আহত হয়েছেন। বিশেষত ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এসব বিমান হামলা পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযানে রূপ নেয়।
কেএম