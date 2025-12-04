সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
বিমানবন্দরে পুতিনকে জড়িয়ে ধরলেন মোদী
দিল্লি বিমানবন্দরে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে চমকপ্রদভাবে স্বাগত জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় পুতিনের আগমনে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বিমানবন্দরে উপস্থিত হন। এরপর পুতিন প্লেন থেকে নামার পর তাকে জড়িয়ে ধরেন মোদী। করেন শুভেচ্ছা বিনিময়।
পেন্টাগনের বিরুদ্ধে মামলা করলো নিউইয়র্ক টাইমস
পেন্টাগনের নতুন রিপোর্টিং নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মামলা করেছে নিউইয়র্ক টাইমস। পত্রিকাটি বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে জানায়, নতুন নীতিমালা তাদের সাংবাদিকদের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করছে।
যুক্তরাজ্যে দুই বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প
যুক্তরাজ্যে দুই বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকম্পে ল্যাঙ্কাশায়ার ও কাম্ব্রিয়ার বিভিন্ন শহর এবং গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
এবার সাবমেরিন বানাচ্ছে তুরস্ক, নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় জোর
তুরস্ক প্রথমবারের মতো সাবমেরিন মিলডেন-এর নির্মাণকাজ শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানায়। পাশাপাশি ন্যাটো জোটের সদস্য একটি দেশের কাছে প্রথম যুদ্ধজাহাজ রপ্তানির চুক্তিও সম্পন্ন করেছে আঙ্কারা। রোমানিয়ার সঙ্গে এ চুক্তি হয়েছে।
যে কোনো উপায়ে ডনবাস অঞ্চল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হবে: পুতিন
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ইউক্রেনের সেনারা সরে না গেলে রাশিয়া সামরিক শক্তি ব্যবহার করে পুরো দোনবাস অঞ্চল দখল করবে। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। তবে ইউক্রেন স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, তারা এই দাবি মানছে না।
এবার চীনে ৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প
চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়াং অঞ্চলে আঘাত হেনেছে ৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছে চায়না আর্থকোয়েক নেটওয়ার্কস সেন্টার (সিএনইসি)।
নতুন বাবরি মসজিদ বানাতে চেয়ে দল থেকে বরখাস্ত তৃণমূল নেতা
পশ্চিমবঙ্গে নতুন বাবরি মসজিদ বানাতে চেয়ে দল থেকে বরখাস্ত হলেন তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবির। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) তাকে বরখাস্ত করে তৃণমূল কংগ্রেস। এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন কলকাতার মেয়র ও রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।
শান্তি প্রতিষ্ঠা-বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে চীনের প্রতি ম্যাক্রোঁর আহ্বান
ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়কে আহ্বান জানিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেইজিংয়ে দুই নেতার বৈঠকে এসব ইস্যু গুরুত্ব পায়। এটি ম্যাক্রোঁর প্রেসিডেন্ট হিসেবে চতুর্থ চীন সফর।
পাকিস্তানে ২১ বছরে সর্বোচ্চ বেকারত্ব
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তে পাকিস্তানের রপ্তানি আরও কমতে পারে, যা দেশটির রেকর্ড উচ্চ বেকারত্বকে আরও গভীর সংকটে ফেলবে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা। নতুন শ্রম জরিপে দেখা গেছে, দুই ২১ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বেকারত্বের মুখে দাঁড়িয়ে আছে পাকিস্তান। সেই সঙ্গে রপ্তানিনির্ভর প্রধান খাতগুলো নতুন করে ছাঁটাইয়ের ঝুঁকিতে।
নাইজেরিয়ার ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেবে যুক্তরাষ্ট্র
খ্রিষ্টান নির্যাতনের অভিযোগে নাইজেরিয়ার ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেবে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তর বুধবার (৩ ডিসেম্বর) জানিয়েছে, নাইজেরিয়ার যেসব ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যরা এসব সহিংসতায় জড়িত, তাদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।
