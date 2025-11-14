সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৪ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
দিল্লি বিস্ফোরণে প্রধান সন্দেহভাজন উমরের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিলো ভারত
দিল্লির লাল কেল্লার কাছে গাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রধান সন্দেহভাজন ডা. উমর উন-নবীর বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) ভোরে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামায় চিকিৎসক উমরের বাড়ি ধ্বংস করা হয়।
বিহার বিধানসভা নির্বাচন: ভোট গণনায় এগিয়ে বিজেপির জোট
বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নীতীশ কুমারের জেডিইউ বড় ধরনের সাফল্য দেখাচ্ছে এবং ভোটগণনার প্রথম দিকের প্রবণতায় এককভাবে সবচেয়ে বড় দল হিসেবে এগিয়ে রয়েছে। সকাল ৯টা ৫৬ মিনিট পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১০১টি আসনের মধ্যে ৭৬টিতে এগিয়ে আছে জেডিইউ। সহযোগী বিজেপিও ভালো করছে এবং ৬৯টি আসনে এগিয়ে রয়েছে।
আর্জেন্টিনাসহ চার দেশের ওপর থেকে শুল্ক উঠিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প
আর্জেন্টিনাসহ দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার চার দেশের ওপর থেকে শুল্ক উঠিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বাকি দেশগুলো হলো- ইকুয়েডর, গুয়েতেমালা ও এল সালভাদর। জানা গেছে, এই চারটি দেশের সঙ্গে কৃষি ও খাদ্যপণ্য বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি হয়েছে ট্রাম্প প্রশাসনের। সেই চুক্তির পরেই শুল্ক কমানোর এই সিদ্ধান্ত এনে নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।
গাজা গণহত্যায় জ্বালানি সরবরাহ করেছে যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া-গ্রীসসহ ২৫ দেশ
গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলা চলাকালীন যুদ্ধের মধ্যে মোট ২৫টি দেশ ইসরায়েলকে তেল সরবরাহ করেছে। বেসরকারি সংস্থা অয়েল চেঞ্জ ইন্টারন্যাশনাল (ওসিয়াই)–এর নতুন এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সংস্থাটি এই তেলবাণিজ্যকে গণহত্যায় জ্বালানি সরবরাহ হিসেবে বর্ণনা করে নিন্দা জানিয়েছে।
১৩ বছর পর লন্ডনে দূতাবাস চালু করলো সিরিয়া
এক যুগেরও বেশি সময় পর যুক্তরাজ্যে সিরিয়ার দূতাবাস পুনরায় চালু হয়েছে । বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) লন্ডনের বেলগ্রেভ স্কয়ারস্থ দূতাবাস ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে সেবা চালুর ঘোষণা দেন যুক্তরাজ্য সফররত সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল-শাইবানি।
গাজায় প্রবল বৃষ্টির কারণে বন্যা ঝুঁকিতে ৯ লাখ মানুষ
গাজা উপত্যকার লাখো বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনির দুর্ভোগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) ভোরে বৃষ্টি ও শীতল বাতাসসহ শক্তিশালী আবহাওয়াগত নিম্নচাপ গাজা উপত্যকায় আঘাত হেনেছে। প্রবল ঝড়ের কারণে গাজার ৯ লাখের বেশি উদ্বাস্তু বন্যার ঝুঁকিতে রয়েছে এবং তাঁবু ও আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ধসে পড়েছে।
পাকিস্তানের রাজধানীতে আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনায় গ্রেফতার ৪
চলতি সপ্তাহে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ঘটে যাওয়া আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনায় জড়িত চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা কর্মীরা। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) আদালত ভবনের বাইরে হওয়া ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি), যেটি পাকিস্তানি তালেবানের একটি অংশ।
কাজাখস্তানে চীনবিরোধী বিক্ষোভ করায় ১২ জনের কারাদণ্ড
কাজাখস্তানে বিরল চীনবিরোধী বিক্ষোভের জেরে ১২ জনকে কারাদণ্ড ও ৬ জনকে জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বরের) ওই প্রতিবাদী বিক্ষোভে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের প্রতিকৃতি পোড়ানোর ঘটনায় এসব শাস্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কাজাখ কর্তৃপক্ষ।
ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি সেনা সদস্যের গুলিতে নিহত ২
ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের একটি শহরে অভিযান চালিয়ে দুই সন্দেহভাজন ফিলিস্তিনি যোদ্ধাকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। একই দিনে ইসরায়েলি অবৈধ বাসিন্দারা ওই অঞ্চলের একটি মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং কোরআন অবমাননা করে।
যুদ্ধবিরতি ভেঙে লেবাননে ১১৪ জনকে হত্যা করেছে ইসরায়েল
২০২৪ সালের নভেম্বরে লেবাননের সঙ্গে হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ১১৪ জন বেসামরিক মানুষকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। জাতিসংঘের মানবাধিকার দফতর (ওএইচসিএইচআর) এ তথ্য জানিয়েছে।
এসএএইচ