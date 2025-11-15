চীনের কুনলুন পর্বতে সোনার খনির সন্ধান
চীন পশ্চিমাঞ্চলীয় শিনজিয়াং উইগুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সীমান্তের কাছে কুনলুন পর্বতমালায় বিরল এক সোনার খনির সন্ধান পেয়েছে। সরকারি ভূতাত্ত্বিকদের পরিচালিত জরিপে জানা গেছে, এই খনিতে মোট সোনার মজুত এক হাজার টনেরও বেশি হতে পারে।
৪ নভেম্বর একটি জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধে কাশগর জিওলজিক্যাল টিমের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হে ফুবাও ও তার সহকর্মীরা জানান, পশ্চিম কুনলুন অঞ্চলে হাজার টন স্কেলের একটি স্বর্ণবেল্টের রূপরেখা এখন স্পষ্ট হচ্ছে।
এই আবিষ্কার গত এক বছরের মধ্যে চীনের তৃতীয় এমন খনি, যার মজুত এক হাজার টনের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর আগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লিয়াওনিং প্রদেশ এবং মধ্য চীনের হুনান প্রদেশে বিশাল সোনারভাণ্ডার শনাক্ত করা হয়।
আন্তর্জাতিক খনি শিল্পের হিসাবে চীনে অবশিষ্ট উত্তোলন-অপেক্ষমাণ সোনার পরিমাণ প্রায় ৩ হাজার টন—যা রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মজুত সোনার মাত্র এক-চতুর্থাংশ।
তবে সাম্প্রতিক ধারাবাহিক আবিষ্কারগুলো দেখাচ্ছে, চীনের সোনাসম্পদ পূর্বের ধারণার তুলনায় অনেক বেশি হতে পারে।
সূত্র: সাউথ চায়না মোর্নিং পোস্ট
এমএসএম