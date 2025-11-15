কাতারের মধ্যস্থতায় শান্তি ফিরছে কঙ্গোয়

কাতারের মধ্যস্থতায় শান্তি ফিরছে কঙ্গোয়
কাতারের মধ্যস্থতায় শান্তি ফিরছে কঙ্গোয়। শনিবার (১৫ নভেম্বর) কাতারের রাজধানী দোহায় শান্তিচুক্তির কাঠামোতে সই করেছে কঙ্গো সরকার এবং এম২৩ বিদ্রোহীরা।
কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলে চলমান সংঘর্ষ শেষ করার লক্ষ্যে এই শান্তিচুক্তি হয়েছে। চুক্তি সই অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
এম২৩ বিদ্রোহীরা গত জানুয়ারিতে পূর্ব কঙ্গোর বৃহত্তম শহর গোমা দখল করেছিল এবং এরপর উত্তর কিভু ও দক্ষিণ কিভু প্রদেশে প্রাধান্য বাড়িয়েছে। প্রতিবেশী রুয়ান্ডা এই গোষ্ঠীটিকে সমর্থন দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে রুয়ান্ডা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
কঙ্গোর সংঘর্ষে হাজার হাজার মানুষ নিহত এবং লক্ষাধিক মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতি এক পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক যুদ্ধের ঝুঁকি তৈরি করেছে।
কাতার গত এপ্রিল থেকে কঙ্গো সরকারের সঙ্গে বিদ্রোহীদের মধ্যে সরাসরি আলোচনার কয়েকটি ধাপ আয়োজন করে। যদিও আলোচনাগুলো মূলত পূর্বশর্ত এবং বিশ্বাস বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। গত জুলাই মাসে নীতিমালার একটি ঘোষণা করতে সম্মত হয়েছিল দুই পক্ষ, কিন্তু সংঘাতের মূল সমস্যাগুলো তখনও সমাধান হয়নি। অক্টোবর মাসে তারা চূড়ান্ত যুদ্ধবিরতির পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত একটি চুক্তিতে পৌঁছায়।
শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কঙ্গো এবং এম২৩ বিদ্রোহী গোষ্ঠী মূল যুদ্ধবিরতি চুক্তির দিকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
সূত্র: রয়টার্স
