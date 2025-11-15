পাকিস্তানে আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণে নিহত ৪

পাকিস্তানে আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণে নিহত ৪
পাকিস্তানে আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণে অন্তত চারজন নিহত ও ছয়জন আহত হয়েছেন। শনিবার (১৫ নভেম্বর) হায়দ্রাবাদে লতিফাবাদ এলাকায় এ বিস্ফোরণ ঘটে।
স্থানীয় সহকারী কমিশনার সাওদ লুন্ড জানিয়েছেন, প্রথমে দুইজন নিহতের খবর আসে এবং আহত চার থেকে পাঁচজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে উদ্ধারকারী দল ধ্বংসস্তুপ থেকে আরও দুটি দেহ উদ্ধার করলে মৃতের সংখ্যা চারজনে পৌঁছায়।
হায়দ্রাবাদ মেয়র কাশিফ আলী শোরো হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, অবৈধ কারখানার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আরও পড়ুন>>
পাকিস্তানের রাজধানীতে আত্মঘাতী বোমা হামলা, গ্রেফতার ৪
কাশ্মীরে থানায় বিস্ফোরণ নিছক ‘দুর্ঘটনা’, ‘অন্য কিছু’ ভাববেন না: পুলিশ
দিল্লি বিস্ফোরণ/ পাকিস্তানকে দোষারোপে ভারত এবার এত সতর্ক কেন?
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, লাইসেন্সবিহীন কারখানাটিতে অবৈধভাবে আতশবাজি তৈরি করা হচ্ছিল। বিস্ফোরণের ফলে ঘর ও সংলগ্ন অংশ আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কাঠামোর অংশ ধসে যায়।
প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুরাদ আলী শাহ বলেছেন, ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তায় অবহেলা বরদাশত করা হবে না।
এর আগে গত আগস্টে করাচির সাদ্দার এলাকায় একই ধরনের বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সেখানে ছয়জন নিহত এবং অনেকে আহত হন। খবর অনুযায়ী, সন্দেহভাজনরা বিপজ্জনকভাবে বিপুল পরিমাণ আতশবাজি জমা রেখেছিল, যার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে।
সূত্র: জিও নিউজ
কেএএ/