কাশ্মীরে থানায় বিস্ফোরণ নিছক ‘দুর্ঘটনা’, ‘অন্য কিছু’ ভাববেন না: পুলিশ

কাশ্মীরে থানায় বিস্ফোরণ নিছক ‘দুর্ঘটনা’, ‘অন্য কিছু’ ভাববেন না: পুলিশ
কাশ্মীরে থানায় বিস্ফোরণ নিছক ‘দুর্ঘটনা’। এ নিয়ে ‘অন্য কিছু’ না ভাবতে বললো ভারতের পুলিশ। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) রাতে জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগরে নওগাম থানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে নয়জন নিহত ও ৩২ জন আহত হন।
এ ঘটনায় জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ প্রধান নালিন প্রভাত বলেছেন, বিস্ফোরণটি একেবারেই দুর্ঘটনাজনিত। এ নিয়ে অন্য কিছু ভাবার দরকার নেই।
জানা যায়, নিহতদের মধ্যে একজন স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এসআইএ) কর্মকর্তা, দুজন রাজস্ব কর্মকর্তা, তিনজন ফরেনসিক দল সদস্য, দুজন ক্রাইম ফটোগ্রাফার এবং একজন দর্জি রয়েছেন। আহতদের মধ্যে ২৭ জন পুলিশ কর্মকর্তা, দুজন রাজস্ব কর্মকর্তা এবং তিনজন সাধারণ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
পুলিশ জানিয়েছে, হরিয়ানার ফারিদাবাদ থেকে একটি আন্তঃরাজ্য সন্ত্রাসমূলক মডিউল মামলার তদন্তে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ, রাসায়নিক ও রেজিন জব্দ করা হয়েছিল। এই পদার্থগুলি নওগাম থানার খোলা স্থানে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির দল রাত ১১টা ২০ মিনিট নাগাদ এই পদার্থের নমুনা সংগ্রহের সময় দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণ ঘটে।
বিস্ফোরণের কারণে থানার আশপাশের ভবনগুলোতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পুলিশ প্রধান জানিয়েছেন, ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা নির্ধারণে তদন্ত চলছে।
সূত্র: দ্য হিন্দু
