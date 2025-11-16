  2. আন্তর্জাতিক

জেলেনস্কির বিকল্প খুঁজছে যুক্তরাষ্ট্র, দাবি সাবেক প্রধানমন্ত্রীর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৭ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
জেলেনস্কির বিকল্প খুঁজছে যুক্তরাষ্ট্র, দাবি সাবেক প্রধানমন্ত্রীর
সাবেক প্রধানমন্ত্রী নিকোলাই আযারভ/ ছবি : তাস

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির বিকল্প খুঁজছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০১০–২০১৪ সাল পর্যন্ত ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা নিকোলাই আযারভ এমন দাবি করেছেন। রাশিয়ান সংবাদ সংস্থা তাস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, গত ছয় মাস ধরে ওয়াশিংটন ইউক্রেনের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে এ বিষয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

আযারভের মতে, জেলেনস্কির জায়গায় বসানো যেতে পারে এমন কিয়েভ সরকারের কয়েকজন রাজনীতিককে নিয়ে মতামত গঠন করছে আমেরিকানরা।

তিনি আরও দাবি করেন, সাম্প্রতিক দুর্নীতির ঘটনাগুলোর সঙ্গে জেলেনস্কির ঘনিষ্ঠদের জড়িত থাকায় এমন উদ্যোগ নেওয়ার ইঙ্গিতকে আরও স্পষ্ট করেছে। যদি যুক্তরাষ্ট্র না চাইত তবে ইউক্রেনের ন্যাশনাল অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরোর এমনভাবে অভিযান পরিচালনা করার সুযোগ থাকত না।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, জেলেনস্কি সরে গেলে ইউক্রেনের রাজনৈতিক অঙ্গনে এমন কোনো শক্তি নেই যে দেশকে স্বাভাবিক পথে এগিয়ে নিতে পারবে। যারা ইতিবাচক নীতি নিতে পারত—তাদের কেউ জেলে, কেউ হত্যা হয়েছে, কেউ দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে ইউক্রেনে যুদ্ধের কারণে ধারাবাহিকভাবে মার্শাল ল’ ও সামরিক সমাবেশ জারি রয়েছে। এতে দেশটিতে সংসদীয়, প্রেসিডেন্ট বা স্থানীয় নির্বাচন বন্ধ রয়েছে। এর ফলে জেলেনস্কির মেয়াদ ২০ মে ২০২৪ সালে শেষ হলেও নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।